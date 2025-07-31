РФ може припинити вогонь: з'явився несподіваний прогноз щодо термінів перемир'я

Країна-агресор РФ зупиниться тільки у двох випадках, вважає Олександр Хара.

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Олександр Хара спрогнозував розвиток ситуації у війні / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, facebook.com/alexander.khara

Головне із заяв Хари:

Єдиний варіант - продовжувати готуватися до тривалого опору

РФ зупиниться тільки у двох випадках

Скоро може настати перерва в бойових діях

Дипломат, директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара прокоментував ймовірні сценарії завершення війни в Україні.

"У нас, по суті, єдиний варіант - продовжувати готувати себе до тривалого опору, адже Росія не зупиниться. І навіть якщо буде досягнуто припинення вогню, на яке розраховує Трамп, це лише означатиме паузу у війні, а не її завершення. Це стане початком третього етапу війни", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

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Експерт упевнений у тому, що країна-агресор РФ зупиниться тільки у двох випадках, і один із них - у самій Росії відбудеться зміна політичного режиму, і до влади прийде менш агресивна сила. Але поки що жодних ознак цього не видно.

"Другий варіант - Росія буде не в змозі вести війну. Якщо вона тимчасово втратить таку здатність через внутрішні політичні або економічні проблеми, і якщо зросте внутрішній тиск на Путіна, тоді він може погодитися на тимчасове припинення бойових дій", - вважає він.

Співрозмовник вважає, що наприкінці поточного року або на початку наступного може настати перерва в бойових діях, оскільки Росії, очевидно, потрібна пауза.

"Але щойно вона відновить свої ресурси, кошти, бойові можливості, щойно вирішить хоча б частину своїх внутрішніх проблем - вона знову піде в наступ на Україну", - додав Хара.

Лякаючий варіант закінчення війни

На думку військового експерта, полковника запасу ЗСУ Олега Жданова, основна мета Дональда Трампа - просто домогтися припинення вогню.

"Йому важливо лише зупинити бойові дії, - вважає Жданов. - Після цього він буде прагнути до Нобелівської премії миру", - пояснив він.

Експерт переконаний, що для Трампа не має значення, яким буде підсумок війни - головне, щоб сторони припинили стріляти.

Ультиматум Трампа РФ - новини за темою

Раніше Трамп заявив про те, що скоротить свій 50-денний ультиматум російському диктатору Володимиру Путіну, який він давав для узгодження умов перемир'я. Пізніше він додав, що встановлює новий термін для Росії щодо закінчення війни в Україні. Трамп заявив, що у РФ є 10-12 днів.

Як повідомляв Главред, раніше Трамп заявив, що очікує зустрічі з Путіним і Зеленським, і попередив Росію: США можуть не чекати 50 днів, щоб ввести жорсткі санкції проти РФ та її економічних партнерів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп має намір зупинити війну Росії проти України через силу, вважає спікер Палати представників Майк Джонсон. На думку Джонсона, зусилля Заходу можуть бути ефективними.

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Про персону: Олександр Хара Олександр Хара – експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень". Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, м. Лондон (2010 р.). Магістр зовнішньої політики.



Обіймав низку посад в центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема у IV Територіальному та ІІ Територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також в посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).

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