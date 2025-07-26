Причина не в Україні: чому Трамп висловлює незадоволення Путіним

Від слів очільника США, зокрема щодо Росії, залежить дуже важлива для нього складова.

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Для Трампа не є пріоритетом підтримка України / Колаж: Главред, фото: скріншоти з YouTube

Що сказав Жданов:

Трамп змінив риторику, бо боїться остаточного провалу власних рейтингів

Очільник Штатів досі не сказав, що Путін злочинець

Президент США Дональд Трамп віднедавна змінив свою риторику щодо країни-агресорки Росії та безпосередньо кремлівського диктатора Володимира Путіна. Однак це, першочергово, не тому, що в нього є щире бажання допомогти Україні.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов. За його словами, Трамп наважується на публічне висловлення невдоволення Путіним тільки через страх за свої рейтинги, які досить стрімко обвалюються.

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"Трамп дуже болісно сприймає будь-яке зниження власного рейтингу, адже він стверджує, що є найкращим американським президентом", - пояснив експерт.

Тому, коли американський народ та увесь світ каже, що Путін є злочинцем і вбивцею, Трамп просто змушений змінювати свою риторику, повертаючи її у протилежний бік.

"Не можна йти одному проти вітру, особливо у політиці. Але, зверніть увагу, роздаючи інтерв'ю, Трамп жодного разу не звинуватив Росію в тому, що вона розв'язала агресивну війну, а Путіна – у тому, що він чинить злочини та геноцид проти українського народу. Проте Трамп каже, що Путін – "стійкий хлопець", тобто продовжує захоплюватися Путіним", - наголосив Жданов.

Зміна позиції США щодо Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на тлі одного з наймасштабніших обстрілів Києва з початку війни, ініціатива Кіта Келлога, радника Дональда Трампа, започаткувала розворот в американській політиці щодо України.

Раніше повідомлялося, що саме державний секретар США Марко Рубіо схилив президента Дональда Трампа до більш жорсткої зовнішньополітичної лінії щодо Росії, Китаю та Ірану.

Напередодні очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що на позицію президента США щодо підтримки України вдалося вплинути завдяки дипломатичній роботі та контактам з людьми з його оточення.

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Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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