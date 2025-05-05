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"Це звучить не надто багато": Трамп відреагував на триденне "перемир'я"

Ангеліна Підвисоцька
5 травня 2025, 23:13
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Американський президент заявив, що у цій війні більше жертв, ніж повідомлялось.
'Це звучить не надто багато': Трамп відреагував на триденне 'перемир'я'
Трамп прокоментував 3-денне перемир'я / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Президент США Дональд Трамп відреагував на можливе триденне "перемир'я" РФ та України. Він вважає це кроком уперед для досягнення миру. Про це він заявив, спілкуючись з пресою у Білому домі.

"Президент Путін щойно оголосив триденне припинення вогню, що звучить не надто багато, але це багато, якщо знати, з чого ми починали. У нас був президент, який три роки не розмовляв із Путіним, і всього цього не повинно було статися", - сказав Трамп.

До того ж він акцентував на тому, що кількість загиблих нібито значно більша, ніж повідомлялось раніше.

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"Це війна, якої ніколи не мало бути, і ви будете дуже розчаровані, коли дізнаєтеся, що реальна кількість загиблих набагато більша, у багато разів більша, як я вважаю, але набагато більша, ніж ті цифри, які ви публікуєте. Це дуже, дуже смертоносна, жахлива війна", - каже американський президент.

Дональд Трамп вважає, що нині сторони рухаються у правильному напрямку для досягнення миру.

"Я думаю, ми в хорошому становищі, щоб вирішити цей конфлікт. Вони хочуть його врегулювати. Україна також хоче його врегулювати", - сказав Трамп.

Перемирʼя Путіна на 9 травня - що відомо

Як писав Главред, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на честь святкування "Дня перемоги". За наказом лідера Кремля, "перемир'я" оголосили в період з 00:00 8 травня і до 00:00 в ніч на 11 травня. У цей час окупанти мають повністю припинити бої на фронті та атаки по території України.

Водночас Дональд Трамп вважає, що потрібно добиватися повного і тривалого припинення війни, а не короткі паузи. Керолайн Левітт з Білого дому висловила розчарування діями обох президентів і закликала до діалогу.

Нещодавно у Міноборони Британії заявили, що анонсоване Путіним триденне "перемир’я" під час святкувань 9 травня має пропагандистський характер. Воно є спробою Росії показати свою нібито відкритість до переговорів, обмежити Україну в можливості здійснювати далекобійні удари і при цьому зберегти свої позиції на фронті.

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