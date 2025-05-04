Не для параду: експерт розкрив справжню мету 'перемир'я' Путіна на 9 травня

Оголошене так зване триденне "перемирʼя" Путіна буде справжньою виставою для Трампа.

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Браудер розповів, навіщо Путін оголосив про 3-денне припинення вогню / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, kremlin.ru

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Путін оголосив так зване "перемир'я" на честь святкування "Дня перемоги"

Триденним перемир’ям кремлівський лідер хоче виграти для себе трохи часу, аби зберегти відносини із Трампом

Російський диктатор Володимир Путін оголосив про триденне "перемир'я" до 9 травня. Травневе припинення вогню схоже на маніпуляцію кремлівського лідера, який хоче, щоб парад у Москві пройшов спокійно. Однак у оголошеного "перемир'я" може бути інша мотивація. Про це повідомив гендиректор Hermitage Capital Management Вільям Браудер у коментарі 24 Каналу.

Вільям Браудер вважає, що будь-які заяви кремлівського диктатора про перемир'я варто ігнорувати, адже це брехня. Тому, що навіть на Великдень росіяни не дотримувалися оголошеного припинення вогню.

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На думку Браудера, Путін, ймовірно, заявляє про травневе "перемир'я" для того, щоб спробувати виграти для себе ще трохи часу, аби зберегти відносини із Трампом.

Путін також сподівається, що надалі тиск з боку США буде спрямований на Зеленського, а не на нього.

Крім того, гендиректор зазначив, що проблема полягає в тому, що складається враження, ніби Трамп відчуває певну симпатію до лідера Кремля і, ймовірно, розглядає можливість співпраці з ним як із бізнес-партнером.

"Я думаю, що Трамп шукає будь-які позитивні сигнали, щоб можна було сказати, що все йде за його планом", – додав Вільям Браудер.

Перемирʼя Путіна на 9 травня - що відомо

Як писав Главред, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на честь святкування "Дня перемоги". За наказом лідера Кремля, "перемир'я" оголосили в період з 00:00 8 травня і до 00:00 в ніч на 11 травня. У цей час окупанти мають повністю припинити бої на фронті та атаки по території України.

Водночас Дональд Трамп вважає, що потрібно добиватися повного і тривалого припинення війни, а не короткі паузи. Керолайн Левітт з Білого дому висловила розчарування діями обох президентів і закликала до діалогу.

Нещодавно у Міноборони Британії заявили, що анонсоване Путіним триденне "перемир’я" під час святкувань 9 травня має пропагандистський характер. Воно є спробою Росії показати свою нібито відкритість до переговорів, обмежити Україну в можливості здійснювати далекобійні удари і при цьому зберегти свої позиції на фронті.

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Хто святкує 9 травня? До 2014 року - збройного нападу Росії на Україну - українське суспільство разом з іншим країнами колишнього СРСР відзначала День Перемоги 9 травня. Втім, це неправильна дата закінчення Другої світової, якою послуговувався комуністичний режим, а нині - кремлівська пропаганда. Вже під час повномасштабного вторгнення Україна відмовилася від радянсько-російського наративу і відзначає День памʼяті і примирення 8 травня.

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