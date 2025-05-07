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У Путіна прокоментували погрози нових ударів Орешником по Україні

Олексій Тесля
7 травня 2025, 15:28
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Мобільний інтернет у Москві на час підготовки та проведення параду обмежили через "небезпечне сусідство", заявив Дмитро Пєсков.
У Путіна прокоментували погрози нових ударів Орешником по Україні
У Кремлі прокоментували погрози удару ліщиною / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот

Головне:

  • Пропозиція Путіна про так зване "перемир'я" нібито досі в силі
  • Пєсков прокоментував погрози удару по Україні ракетою ліщина

У Кремлі переконують, що пропозиція Путіна про так зване "перемир'я" на час святкування "ювілею перемоги" нібито й досі в силі.

Про це заявив на брифінгу речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання щодо ймовірності удару країни-агресора РФ по Україні ракетою Орешник, повідомляють російські пропагандисти.

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"Позиція РФ щодо перемир'я добре відома, всі вказівки дали, ніяких нових елементів немає", - заявив він.

Пєсков також додав, що мобільний інтернет у Москві на час підготовки та проведення параду обмежили через "небезпечне сусідство".

"До цього треба ставитися з розумінням", - зазначив спікер Путіна.

Крім того, речник Кремля підкреслив, що російські військові "роблять усе необхідне, щоб святкування... пройшло в спокійній і мирній обстановці".

За словами Пєскова, російська влада не планує запрошувати на парад у Москві екслідерів зарубіжних держав, які живуть зараз у Росії.

Раніше російські пропагандистські ресурси писали про те, що диктатор Володимир Путін нібито доручив міноборони РФ визначити цілі в Києві для удару "Орешник" у відповідь на атаки ЗСУ в "день перемоги".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що росіяни скасували парад на 9 травня в Севастополі. Парад у Севастополі скасували після знищення двох винищувачів Су-30 у Новоросійську.

Як писав Главред, генерал натякнув, чим і як можуть вдарити по Москві на 9 травня. Росія сама порушує умови перемир'я, які раніше пропонувала, нагадав Ігор Романенко.

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Хто такий Дмитро Пєсков?

Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.

Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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Дмитро Пєсков війна Росії та України Ракета Орешник
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