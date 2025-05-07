У Путіна прокоментували погрози нових ударів Орешником по Україні

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- Пропозиція Путіна про так зване "перемир'я" нібито досі в силі
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У Кремлі переконують, що пропозиція Путіна про так зване "перемир'я" на час святкування "ювілею перемоги" нібито й досі в силі.
Про це заявив на брифінгу речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання щодо ймовірності удару країни-агресора РФ по Україні ракетою Орешник, повідомляють російські пропагандисти.
"Позиція РФ щодо перемир'я добре відома, всі вказівки дали, ніяких нових елементів немає", - заявив він.
Пєсков також додав, що мобільний інтернет у Москві на час підготовки та проведення параду обмежили через "небезпечне сусідство".
"До цього треба ставитися з розумінням", - зазначив спікер Путіна.
Крім того, речник Кремля підкреслив, що російські військові "роблять усе необхідне, щоб святкування... пройшло в спокійній і мирній обстановці".
За словами Пєскова, російська влада не планує запрошувати на парад у Москві екслідерів зарубіжних держав, які живуть зараз у Росії.
Раніше російські пропагандистські ресурси писали про те, що диктатор Володимир Путін нібито доручив міноборони РФ визначити цілі в Києві для удару "Орешник" у відповідь на атаки ЗСУ в "день перемоги".
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що росіяни скасували парад на 9 травня в Севастополі. Парад у Севастополі скасували після знищення двох винищувачів Су-30 у Новоросійську.
Як писав Главред, генерал натякнув, чим і як можуть вдарити по Москві на 9 травня. Росія сама порушує умови перемир'я, які раніше пропонувала, нагадав Ігор Романенко.
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Хто такий Дмитро Пєсков?
Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.
Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".
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