Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Загроза для урядового кварталу: названо цілі для ударів Орешником

Олексій Тесля
10 травня 2025, 02:31
329
Боєзаряди Орешника складаються зі своєрідних сплавів, пояснив Роман Світан.
Загроза для урядового кварталу: названо цілі для ударів Орешником
/ Колаж: Главред, фото: міноборони РФ

Головне:

  • ККД "Орешника" занадто роздутий
  • Росія створила "Орешник" для показухи

Незважаючи на те, що за даними пропагандистів РФ, диктатор Володимир Путін нібито наказав визначити цілі для удару "Орешником", в України немає таких військових об'єктів, по яких доцільно використовувати цю ракету, тобто де потрібно накрити більшу площу, заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, боєзаряди "Орешника" складаються зі своєрідних сплавів, в основному з кераміки, які розганяються до гіперзвукової швидкості і накривають певну площу.

відео дня

"В Україні на даний момент немає майданних військових об'єктів. Взагалі. Це, припустімо, могли б бути аеродроми, наприклад, Жуляни або Бориспіль. Але там зараз немає військово-технічного обладнання або військових об'єктів площадного плану, які потрібно було б накрити", - пояснив експерт.

Він каже, що "для показухи" Росія може по них використовувати "Орешник", але військовий ККД цього удару буде мінімальним.

"Тож наразі я не бачу для Росії не тільки військової доцільності використання "Орешника", а й навіть терористичної доцільності. Тому що ККД удару "Орешником" набагато менший, ніж удару "Іскандера". Так, наприклад, ціллю "Орешника" може стати й урядовий квартал. Але який ККД? Ну, проб'є він п'ять поверхів у якійсь будівлі, виб'є шибки і вибухне в кімнаті з якоюсь секретаркою. І що? "Орешник" не рознесе урядовий квартал - він як стояв, так і стоятиме", - переконаний співрозмовник.

Загроза для урядового кварталу: названо цілі для ударів Орешником
/ Главред

За його словами, ККД "Орешника" занадто роздутий, але ККД ОТРК "Іскандер" набагато вищий.

"Адже "Іскандер" - це наш "Грім". Росія створила "Орешник" для показухи. По суті, "Орешник" - це "Ярс" (так званий "Тополь-М"), з якого прибрали ступінь, тобто це просто угроблений "Ярс". "Ярс" - хороша ракета, здатна долати кілька тисяч кілометрів, реальна міжконтинентальна балістика, яка виконує певне завдання. Який був сенс зменшувати його до рівня "Орешника"? Тільки щоб похвалитися, що в Росії з'явилася якась нова зброя. Але це все одно, що обрізати крила у літака, щоб він поменше літав. Тож поки що всі ці розмови про "Орешник" - це просто ІПСО з метою тиску на українське керівництво", - додав Світан.

Раніше російські пропагандистські ресурси писали про те, що диктатор Володимир Путін нібито доручив міноборони РФ визначити цілі в Києві для удару "Орешником".

Як писав Главред, у Путіна прокоментували погрози нових ударів Орешником по Україні. Із заявою виступив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, Віктор Ягун сказав, чи є ризик атаки Орешником по Києву. Путін сподівається, що після погроз ліщиною українці злякаються.

Інші новини:

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Роман Світан
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Повітряний простір закривається: названо дату ймовірного запуску "Орєшніка"

Повітряний простір закривається: названо дату ймовірного запуску "Орєшніка"

01:08Війна
"Історичний крок": держави підтримали створення Спецтрибуналу для РФ - Єрмак

"Історичний крок": держави підтримали створення Спецтрибуналу для РФ - Єрмак

00:31Політика
Зривав дахи і валив дерева: Україною пронісся потужний смерч

Зривав дахи і валив дерева: Україною пронісся потужний смерч

23:25Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Вдарять заморозки -3 градуси: у яких областях України різко похолодає

Вдарять заморозки -3 градуси: у яких областях України різко похолодає

Чим відрізняються 2 леви: лише люди із зором орла знайдуть відгадку за 19 секунд

Чим відрізняються 2 леви: лише люди із зором орла знайдуть відгадку за 19 секунд

Будуть заморозки, литимуть дощі: лише у 2 областях у вихідні очікується суха погода

Будуть заморозки, литимуть дощі: лише у 2 областях у вихідні очікується суха погода

"Вважала селючкою і їй подобався мій чоловік": Фреймут рознесла Машу Єфросиніну

"Вважала селючкою і їй подобався мій чоловік": Фреймут рознесла Машу Єфросиніну

Який вигляд має Марія Яремчук, яка відмовилася від публічності

Який вигляд має Марія Яремчук, яка відмовилася від публічності

Останні новини

03:30

Чому не ладиться з коханням: астрологи назвали 4 знаки, яким пора зупинитись

03:16

Гороскоп за місячним календарем: що не можна робити 10 травня, щоб не втратити силу

03:00

Чи можна в церкві запалювати свічку від іншої свічки: священник відповівВідео

02:31

Загроза для урядового кварталу: названо цілі для ударів Орешником

01:42

4 знаки зодіаку, які здійснять мрію в травні

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

01:36

Фіцо зробив заяву на користь РФ: що пообіцяв прем’єр Словаччини Путіну

01:08

Повітряний простір закривається: названо дату ймовірного запуску "Орєшніка"

00:33

Макрон зробив заяву про Путіна: ЗМІ розкрили подробиці

00:31

"Історичний крок": держави підтримали створення Спецтрибуналу для РФ - Єрмак

Реклама
00:21

Долар іде вгору: українцям розповіли, до чого готуватися

09 травня, п'ятниця
23:34

МЗС зробило крок у відповідь: як відреагували на іноземних лідерів у параді РФ

23:25

Зривав дахи і валив дерева: Україною пронісся потужний смерчФотоВідео

23:00

Українцям виплачуватимуть до 4500 грн щомісяця: як оформити нову допомогу

22:47

Жінка подала на розлучення після 12 років шлюбу через ChatGPT: що він зробив не так

22:32

ЄС направив Україні 1 млрд євро заморожених активів РФ: на що витратять гроші

22:20

США отримали інформацію про можливий удар по Україні: подробиці

22:16

Після норми про "спирт": експерт назвав АЗС, які краще об'їжджати десятою дорогою

22:08

Незворотно: лікар розкрив діагноз Аллегрової та причину її скандальних витівок

21:50

Магучіх бере золото на What Gravity Challenge: подробиці змагань у КатаріВідео

21:45

Ольга Фреймут розповіла, чому її чоловік не може відмовитися від паспорта РосіїВідео

Реклама
21:28

Про припинення вогню можуть оголосити в найближчі години або дні - Reuters

21:05

"Обіцяю як офіцер - офіцеру": лист бійця діду-фронтовику, від якого з'являються сльози

21:00

В Україні ввели нові правила виплат сім'ям загиблих військових: що змінилося

20:39

Російські гроші працюватимуть проти Росії: ЗМІ розкрили куди підуть активи РФ

20:29

Людей закликали не замовляти в літаку два популярні напої: у чому причинаВідео

20:27

США потужно тиснуть на РФ: в ОП розповіли, на якому етапі переговори про перемир'яВідео

20:04

Полонені росіяни платитимуть податки в Україні: у Раді розповіли деталі

19:53

Від козаків до ЗСУ: історик розповів, що об'єднує українське військоВідео

19:39

"У Дніпрі": Максим Галкін висловився про втрату рідної людини

19:37

Швидко і до блиску: як очистити деко від застарілого жиру та нагаруВідео

19:28

"Салатний набір" почав різко дешевшати: що буде з цінами на овочі далі

19:19

Дощі литимуть майже весь день: синоптики назвали регіони

19:10

Друге передування Перемоги скасовується: скільки воюватиме Путін?Погляд

19:02

Встановлено особи причетних до підтримки РФ у війні з Україною генералів КНДР

18:38

Безкоштовно, але не всюди - де пенсіонери мусять платити за проїзд у 2025 році

18:37

Проректор будував не лише кар’єру: ДБР розслідує зловживання в академіїВідео

18:35

Запаси закінчуються: ціни на торішній овоч рвонули вгору

18:31

"Політична штука": Потап російською мовою зробив заяву від імені українців

18:28

"Дається легко": Юрій Великий розповів, як йому пародіювати Зеленського

18:21

ЗСУ звільнили важливий плацдарм: у Силах оборони розкрили нові подробиці

Реклама
18:18

Україна і РФ можуть домовитись про 30-денне перемир'я: канцлер Німеччини назвав дату

18:11

Як розморозити морозилку за 10 хвилин: лайфхак, про який знають одиниціВідео

17:54

"Купили" за 1 гривню: ЄСПЛ розгляне скаргу Коломойського щодо націоналізації ПриватБанку

17:35

"Тотальний сюр": клієнти скаржаться, що ПриватБанк "з'їдає" і не повертає гроші

17:34

Україні не обіцяли членства в НАТО в рамках угоди про закінчення війни - Рютте

17:31

Буде масштабування бойових дій: експерт назвав терміни загострення на фронті

17:21

Де дивитися Євробачення 2025 і коли виступить Україна: усі подробиціВідео

17:19

Суворі заборони 10 травня: що потрібно зробити з червоною ниткою цього дня

17:18

В Угорщині заявили про те, що знайшли "шпигунів" і вислали українських дипломатів

17:14

Задача ПДР для найуважніших: як водії повинні проїхати кругове перехрестяВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти