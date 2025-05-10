Загроза для урядового кварталу: названо цілі для ударів Орешником

Боєзаряди Орешника складаються зі своєрідних сплавів, пояснив Роман Світан.

https://glavred.net/ukraine/ugroza-dlya-pravitelstvennogo-kvartala-nazvany-celi-dlya-udarov-oreshnikom-10663319.html Посилання скопійоване

/ Колаж: Главред, фото: міноборони РФ

Головне:

ККД "Орешника" занадто роздутий

Росія створила "Орешник" для показухи

Незважаючи на те, що за даними пропагандистів РФ, диктатор Володимир Путін нібито наказав визначити цілі для удару "Орешником", в України немає таких військових об'єктів, по яких доцільно використовувати цю ракету, тобто де потрібно накрити більшу площу, заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, боєзаряди "Орешника" складаються зі своєрідних сплавів, в основному з кераміки, які розганяються до гіперзвукової швидкості і накривають певну площу.

відео дня

"В Україні на даний момент немає майданних військових об'єктів. Взагалі. Це, припустімо, могли б бути аеродроми, наприклад, Жуляни або Бориспіль. Але там зараз немає військово-технічного обладнання або військових об'єктів площадного плану, які потрібно було б накрити", - пояснив експерт.

Він каже, що "для показухи" Росія може по них використовувати "Орешник", але військовий ККД цього удару буде мінімальним.

"Тож наразі я не бачу для Росії не тільки військової доцільності використання "Орешника", а й навіть терористичної доцільності. Тому що ККД удару "Орешником" набагато менший, ніж удару "Іскандера". Так, наприклад, ціллю "Орешника" може стати й урядовий квартал. Але який ККД? Ну, проб'є він п'ять поверхів у якійсь будівлі, виб'є шибки і вибухне в кімнаті з якоюсь секретаркою. І що? "Орешник" не рознесе урядовий квартал - він як стояв, так і стоятиме", - переконаний співрозмовник.

/ Главред

За його словами, ККД "Орешника" занадто роздутий, але ККД ОТРК "Іскандер" набагато вищий.

"Адже "Іскандер" - це наш "Грім". Росія створила "Орешник" для показухи. По суті, "Орешник" - це "Ярс" (так званий "Тополь-М"), з якого прибрали ступінь, тобто це просто угроблений "Ярс". "Ярс" - хороша ракета, здатна долати кілька тисяч кілометрів, реальна міжконтинентальна балістика, яка виконує певне завдання. Який був сенс зменшувати його до рівня "Орешника"? Тільки щоб похвалитися, що в Росії з'явилася якась нова зброя. Але це все одно, що обрізати крила у літака, щоб він поменше літав. Тож поки що всі ці розмови про "Орешник" - це просто ІПСО з метою тиску на українське керівництво", - додав Світан.

Раніше російські пропагандистські ресурси писали про те, що диктатор Володимир Путін нібито доручив міноборони РФ визначити цілі в Києві для удару "Орешником".

Як писав Главред, у Путіна прокоментували погрози нових ударів Орешником по Україні. Із заявою виступив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, Віктор Ягун сказав, чи є ризик атаки Орешником по Києву. Путін сподівається, що після погроз ліщиною українці злякаються.

Інші новини:

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред