Росіянам влаштують "Армагеддон": генерал-розвідник розкрив терміни наступу ЗСУ

Лінія фронту також може заходити на територію країни-агресора РФ, не виключає Микола Маломуж.

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Микола Маломуж спрогнозував перспективи наступу ЗСУ / Главред, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗСУ

За умови постачання Україні достатньої кількості далекобійних ракет, стратегічна наступальна операція ЗСУ, з урахуванням забезпечення дронами, боєприпасами та іншими системами озброєнь, стане можливою в липні, серпні, вересні.

Про це колишній голова Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж розповів в інтерв'ю Главреду.

"Насамперед сьогодні стоїть завдання ефективної оборони, щоб відбити наступ росіян, при цьому має відбуватися знищення резервів ворога, а також підготовка операції зі звільнення територій там, де ворог не очікує", - пояснив експерт.

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При цьому він не виключив, що лінія фронту також може заходити на територію країни-агресора РФ.

"Завдання ATACMS і Taurus - знищувати основні ударні сили ворога в тилу, все, що там дислокується або вже рухається до фронту. Переконаний, що сотня спеціально підготовлених наших хлопців, закинутих у тили ворога, могли б створити величезні проблеми Росії - росіяни б цього не очікували і просто не знали б, куди бігти. Коли буде летіти на противника з усіх боків, це буде Армагеддон", - пояснив співрозмовник.

Маломуж також додав: "Наша свята справа - бити по всіх військових об'єктах на території Росії. Ми це і робимо сьогодні, але це має бути більш масово, у сотні разів. Тоді в Росії не буде жодних перспектив взагалі".

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Раніше у ЗСУ попередили про великий наступ РФ. Влітку окупанти спробують здійснити новий наступ на одному з напрямків, вважає командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк.

Також раніше в The Wall Street Journal зазначали, що Росія навесні може піти в наступ, війна вступила в нову фазу. Сили оборони України зміцнюють свою оборону, фронт уже більше схожий на будівельний майданчик, ніж на поле бою, пишуть журналісти WSJ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оцінив чутки про новий російський наступ. На нинішньому етапі повномасштабної війни ситуацію на сході країни захисникам України вдалося стабілізувати, сказав він.

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