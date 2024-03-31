Київ готується до можливого наступу РФ - Кличко

Мер столиці акцентував увагу на тому, що Київ знову може стати ціллю сухопутних військ РФ.

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Київ готується до наступу РФ / Колаж: Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України, КМДА

Російські окупанти можуть піти в новий наступ на Київ. Досі столиця залишається мішенню для Путіна. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє BILD.

Водночас Кличко одразу пояснює, що столиця підготовлена до цього і такої ситуації, як у лютому 2022 року, вже не буде.

"Київ був і залишається мішенню для Путіна, тому що столиця - це серце країни ... Але ми набагато краще підготовлені до цього, ніж два роки тому. Якщо Путін прийме таке рішення, це буде криваве рішення", - каже Кличко. відео дня

Мер міста акцентував увагу на тому, що Україна потребує негайної військової допомоги від Заходу.

"Нам терміново потрібно більше засобів ППО, більше зенітних ракет!" - сказав він.

Кличко також додав, що Київ не планує погоджуватися на переговори з російськими окупантами або на "заморожування" війни.

"Це неправильне ставлення, замість цього нам потрібна велика підтримка. Ми не віддамо Росії жодних територій. Це не може бути компромісом", - додав Кличко.

РФ піде в новий наступ - останні новини за темою

Нагадаємо, що західні аналітики вважають, що Росія влітку 2024-го може організувати наступ. У матеріалі західного видання The Economist ідеться про те, що через загрозу нового наступу РФ Україна має терміново мобілізувати більше людей у війська та побудувати надійнішу оборону на лінії фронту.

Головний генерал США Чарльз Браун оцінив, чи піде РФ у новий великий наступ. Браун закликав швидше ухвалити надання оборонної допомоги Україні від США. Він не виключає варіанту, що ЗСУ знову можуть зіткнутися з продовженням артобстрілів.

Майор Гетьман попередив і назвав небезпечні напрямки наступу. Він вважає, що 100 тисяч зараз у росіян у резерві вже є, вони пройшли курс молодого бійця, може, навіть якесь бойове злагодження. Вони можуть піти в наступ із двох-трьох напрямків.

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