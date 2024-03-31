Щоб війська РФ раптово не прорвалися: у ЗСУ розкрили деталі оборони Києва

Чи існуватиме Україна як держава, залежить від оборони міста Києва, сказав журналістам командувач Сухопутних військ Збройних сил Олександр Павлюк.

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Від Києва залежить, чи існуватиме Україна - Павлюк / Колаж: Главред, фото: соцмережі, УНІАН

Після повномасштабного вторгнення окупантів Росії навколо Києва було споруджено сотні кілометрів фортифікацій і декілька кілець оборони. Проведено роботу, щоб запобігти раптовому ворожому прориву. Про це заявив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що військові провели укріплення північного напрямку.

"За рік на цьому посту ми виконали величезний обсяг роботи. Це близько 1000 кілометрів фортифікацій, три кільця оборони Києва. Дуже посилили Чорнобильський напрямок. Ми зробили все, щоб варіантів раптового заходу противника не було", - сказав Павлюк. відео дня

Також військовий додав, що оборона Києва продовжує посилюватися.

"Уже будуються довгострокові бетонні укріплення. Тому що мати такого сусіда - потрібно бути постійно готовим до війни. А від Києва залежить, чи буде існувати Україна, чи не буде", - наголосив Олександр Павлюк.

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