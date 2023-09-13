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Росія в обхід санкцій виробляє вдвічі більше ракет, ніж до 2022 року - NYT

Юлія Куришко
13 вересня 2023, 16:19 оновлено 13 вересня, 17:03
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Збільшення виробництва російських ракет може означати нові удари по енергосистемі України восени і взимку, вважають у США.
Росія в обхід санкцій виробляє вдвічі більше ракет, ніж до 2022 року - NYT
Росія виготовляє більше ракет / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, ua.depositphotos.com, ДСНС

Країні-агресорці Росії вдалося подолати санкційний тиск і тепер вона здатна виробляти більшу кількість ракет, ніж до початку повномасштабного вторгнення.

"За словами американських, європейських та українських посадовців, Росії вдалося подолати санкції та експортний контроль, запроваджені Заходом, і розширити своє ракетне виробництво до понад довоєнного рівня, що робить Україну особливо вразливою до посилення атак у найближчі місяці", - зазначає The New York Times із посиланням на неназваних посадовців.

Видання повідомило, що за оцінками американських офіційних осіб, в результаті санкцій Росія була змушена різко уповільнити виробництво ракет та інших видів озброєнь на початку війни в лютому 2022 року щонайменше на шість місяців.

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"Але до кінця 2022 року московське військово-промислове виробництво знову почало набирати обертів, визнають американські чиновники, які говорили на умовах анонімності, щоб не розголошувати делікатну оцінку", - йдеться у матеріалі.

У відповідь на таку ситуацію США роблять ставку на підсилення української протиповітряної оборони. Вказується, що Росія через розгалужену мережу контрабанди отримує дефіцитні компоненти через треті країни, такі як Вірменія і Туреччина.

Американські посадовці побоюються, що збільшення виробництва російських ракет може означати нові удари по енергосистемі України восени і взимку.

В статті вказується, що країнам Заходу складно закрити усі шляхи обходу санкцій через специфіку самих товарів.

"Одна з проблем для американського уряду полягає в тому, що Росії потрібні не високотехнологічні мікросхеми, які легше відстежити, а комерціалізовані мікросхеми, які можна використовувати в широкому спектрі речей, а не тільки в керованих ракетах", - йдеться у матеріалі.

Також західні офіційні особи вказують, що Росія вдвічі збільшила виробництво снарядів (до 2 млн на рік) і це більші об’єми, ніж можуть виробляти Сполучені Штати і Європа. Водночас таких об’ємів все одно не вистачає, оскільки за рік Росія витратила 10 млн снарядів.

Збільшення військового виробництва в Росії дорого коштувало російській економіці, особливо в умовах різкого зростання відсоткових ставок в країні.

Ракета атака РФ по Україні

Нагадаємо, що Росія запустила ракети по цивільному судну в українському порту. Ракети були націлені на вантажне судно під прапором Ліберії, яке стояло в порту. При цьому дві ракети "Калібр" окупанти випустили з ракетоносця Чорноморського флоту.

На Одещині російська атака тривала понад 4 години. Сили оборони зуміли збити 84% цілей, запущених ворогом. Втім, "прильотів" не вдалося уникнути. Зокрема, і через займання від уламків збитих російсько-іранських БпЛА.У

У Повітряних силах розповіли, як РФ атакувала Україну вночі 11 вересня. Спікер ПС ЗСУ Юрій Гнат розповів перші подробиці нічної атаки по Україні: скільки і звідки РФ запустила іранські дрони моделі "Шахед".

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новини Росії війна в Україні ракета
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