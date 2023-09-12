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Україна може отримати від США далекобійні ракети c касетними боєголовками - Reuters

Анна Ярославська
12 вересня 2023, 06:46 оновлено 12 вересня, 07:02
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Адміністрація Байдена прагне посилити ЗСУ, оскільки український тиск на російські війська демонструє ознаки прогресу.
ATACAMS
Боєприпаси дозволять Києву завдати значної шкоди глибше на окупованій Росією території / Колаж: Главред, фото: фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Вікіпедія

Адміністрація президента США Джо Байдена близька до схвалення поставки в Україну ракет більшого радіусу дії, наповнених касетними бомбами. Йдеться або про ракети ATACMS, або про керовані снаряди GMLRS. Про це пише Reuters з посиланням на чотирьох американських чиновників.

Побачивши ефективність касетних боєприпасів, що поставляються у вигляді 155-мм артилерійських снарядів в останні місяці, США розглядають можливість постачання одного або обох армійських тактичних ракетних комплексів: MGM-140 (Army Tactical Missile System, ATACMS) виробництва Lockheed Martin з дальністю до 306 км і реактивних снарядів для систем залпового вогню М-270 і М-142 (High Mobility Artillery Rocket System, HIMARS) – M-30, M31 Guided multiple launch rocket system (GMLRS) з дальністю 72 км, також з касетної бойової частиною виробництва тієї ж компанії.

У разі схвалення будь-який з варіантів доступний для швидкої відправки.

відео дня

Зараз Україна оснащена 155-мм артилерією з максимальною дальністю стрільби 29 кілометрів, що несе до 48 бомб.

ATACMS може запускати близько 300 або більше бомб. Реактивна система GMLRS, версію якої Україна має на озброєнні вже кілька місяців, могла б розсіювати до 404 касетних боєприпаси.

За словами співрозмовників видання, адміністрація прагне посилити ЗСУ, оскільки український тиск на російські війська демонструє ознаки прогресу.

Білий дім відмовився коментувати дану інформацію Reuters.

Чотири джерела повідомили, що рішення відправити Україні ATACMS або GMLRS не є остаточним і може бути відхилено.

Хоча остаточне рішення про включення згаданого озброєння в чергове президентське розпорядження ще не ухвалено, боєприпаси можуть теоретично надійти вже на цьому тижні: до зустрічі Контактної групи з оборони України 19 вересня на авіабазі Рамштайн в Німеччині.

Зазначимо, касетні боєприпаси заборонені у понад 100 країнах. Однак ні Росія, ні Україна, ні США не підписували відповідну міжнародну конвенцію.

Що кажуть у Пентагоні

У Пентагоні заявили, що поки немає нових новин про можливе надання Україні далекобійних ракет ATACMS, передає Радіо Свобода.

"З точки зору Міністерства оборони, у нас немає нічого нового для оголошення про ракети ATACMS. Коли і якщо з'явиться щось нове - ми, звичайно, про це повідомимо, але на сьогоднішній день я не можу надати нічого нового", – зазначив спікер Пентагону Пет Райдер.

У Міноборони США додали, що продовжуватимуть підтримувати тісний контакт з Україною та союзниками та щодо потреб у допомозі із забезпечення безпеки.

Ракети ATACMS для України

США ймовірно включать у майбутній пакет військової допомоги Україні далекобійні ракети ATACMS, щоб допомогти їй у боротьбі з російським вторгненням. Про це пише видання ABC News з посиланням на джерела.

Один з чиновників зазначив, що ATACMS "наближаються" до України. Однак плани щодо надання військової допомоги можуть змінюватися до офіційного оголошення.

За даними New York Times, в Адміністрації президента США Джо Байдена йдуть "тихі" дебати щодо того, чи варто відправляти Україні далекобійні тактичні ракетні системи ATACMS.

В кінці серпня глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що Україна, найімовірніше, отримає винищувачі F-16 найближчим часом, а рішення щодо ракет ATACMS хоч і не ухвалено, але досі "на столі" в Білому домі.

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війна в Україні новини США військова допомога війна Росії та України ATACMS касетні боєприпаси
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