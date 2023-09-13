'Готові перевзутись': експерт розкрив план Кремля, коли ЗСУ дійдуть до Криму

Сотник стверджує, що ця поразка стане смертельною для режиму, але не смертельною для системи.

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Що станеться з Росією, коли ЗСУ будуть біля Криму / Коллаж Главред, ua.depositphotos.com

На сайті Главред відбувся чат із журналістом, письменником і публіцистом, головним редактором каналу Sotnik-TV Олександром Сотником. Спілкуючись із читачами, він розповів які процеси можуть запуститись в Росії, коли російський фронт посиплеться на півдні України і ЗСУ впритул підійдуть до Криму.

Сотник стверджує, що ця поразка стане смертельною для режиму, але не смертельною для системи. Це буде дуже глибока рана для Путіна, тож полетить дуже багато голів.

"Система вже готова, стоїть на низькому старті. Інша справа, як довго вона буде стояти на низькому старті. Мабуть, до того самого моменту, коли зіткнеться віч-на-віч зі словом "кінець", коли наступний крок означатиме поразку, коли це стане зрозуміло навіть найтупішому глибинарію. І тоді система може запросто перевзутися в повітрі. Вона вже до цього готова і підготувала пул рятівників, уже готова нова еліта, всі ці антипутінські "іноагенти", які зараз ховаються в європейських кущах: фейгіни, невзорови, венедиктови, овсяннікови та інші гнані при Путіні страждальці та навальністи. Вони вже готові перехопити владу", - вважає експерт. відео дня

Публіцисти наголосив, що він ставить людині одне питання, щоб зрозуміти, системна вона чи ні - потрібно відкривати архіви КДБ-ФСБ чи ні.

"Усе, що пов'язано з Путіним, обов'язково треба відкривати, а глибше – ні, мені одразу стає зрозуміло, що це системний опариш. Я виступаю за повне відкриття всіх архівів. Так, я хочу, щоб досьє на Сотника нарешті вийшло, і будь-хто міг прочитати його і упевнитися, що Сотник ані дня не працював на систему. І саме тому мене для системи начебто не існує, я, як вампір, у дзеркалі не відбиваюся. Система мене не бачить", - зазначив експерт.

Сотник зізнався, що дуже хоче, щоб системи не стало, але вона готова перевзутися, змінити нове личко, заховати ікла, знову вдягнути цивільний костюмчик і знову зображати з себе якусь особину, з якою можна розмовляти. Це найбільша небезпека, вважає він.

Нагадаємо, що Сотник розповів, що війна в Україні закінчиться раптово. Експерт вважає, що Путін буде затягувати і вимотувати війну в Україні. Він буде сподіватися на те, що наступним президентом США стане Трамп.

Стало відомо, як Путін зумів захопити владу в РФ. Як зазначив Сотник, Путін названий політиком. Але він ніколи не був політиком - він завжди був чиновником, сірою мишкою, міллю, яка перелітала з одного кабінету в інший.

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