РФ перекинула на Луганськ нову армію раніше, ніж планувала - розвідка Британії

Частини були відправлені в бій раніше терміну тому, що Росія продовжує відчувати надмірне навантаження на фронті.

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Росія перекинула частину нової армії в Україну / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Генштаб ЗСУ

У Міноборони Британії повідомили, що Росія перекинула на територію України підрозділи нової 25-ї загальновійськової армії, які планувала розгорнути взимку.

"З великою ймовірністю частини нової 25-ї загальновійськової армії Росії вперше перекинуті в Україну. Формування, найімовірніше, зосереджено у Луганській області на північному сході країни", - повідомили у розвідці Британії.

Відомо, що ще в серпні 2023 року в оголошеннях про набір до 25 загальновійськової армії йшлося, що вона буде розгорнута в Україні тільки з грудня 2023 року, зазначили британські аналітики.

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Цілком імовірно, що частини були відправлені в бій раніше терміну тому, що Росія продовжує відчувати надмірне навантаження на фронті, а Україна продовжує контрнаступ за трьома напрямками, йдеться у зведенні британської розвідки.

У Міноборони Британії також вважають, що існує реальна можливість того, що Росія спробує використати частини 25-ї загальновійськової армії для створення резервних сил, які не будуть задіяні у бойових діях та забезпечать командуванню більшу оперативну гнучкість.

Нагадаємо, що армія РФ перекидає на південь підмогу із Криму. Армії Росії перетягує зусилля на південь та зосереджує їх там, де їм "припікає" суходолом, але і через річку Дніпро ЗСУ завдають окупантам потужних втрат.

Росія готує штурм на Куп'янському напрямку та задіюють нових солдатів. Євлаш повідомив, що Росія формує нові штурмові загони на Куп'янському напрямку та залучають солдатів із тилових підрозділів.

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