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Дрони "Шахед" і ракети X-59: у Повітряних силах розповіли, як РФ вночі атакувала Україну

Дмитро Відоменко
11 вересня 2023, 09:45 оновлено 11 вересня, 09:46
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Спікер ПС ЗСУ Юрій Гнат розповів перші подробиці нічної атаки по Україні: скільки і звідки РФ запустила іранські дрони моделі "Шахед".
Гнат, БПЛА
Достовірно відомо про 12 дронів, які були знищені українською системою ППО - Ігнат / колаж Главред, фото mil.in.ua і скріншот

У ніч з неділі на понеділок, з 10 на 11 вересня в Україні російські окупанти знову завдали удару дронами-камікадзе моделі "Шахед". У напрямку до Дніпропетровської та Запорізької областей були направлені безпілотники були відправлені з Кубанського містечка Єйськ. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Ворог запустив 9 ударних БПЛА, потім ще цифра зросла. Найближчим часом надамо офіційну інформацію", — сказав він.

Офіцер каже, що станом на ранок 11 вересня достовірно відомо про дюжину ударних дронів, які були знищені українською системою ППО. Але окупанти також атакували дронами і Сумську область.

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"Таким чином, можна говорити, що буде більше ця цифра — близько 13-14 безпілотників було знищено. Крім того, противник атакував сьогодні протирадіолокаційними ракетами. Це ракети, що запускаються з тактичної авіації Су-24 і Су-35, а також керованими авіаційними ракетами X-59. Більшість не досягла своїх цілей. Є ще інформація про один збитий безпілотник невстановленого типу", - розповів Ігнат.

Удар по Кривому Рогу

Вранці в понеділок, 11 вересня, у Кривому Розі Дніпропетровської області прогриміли вибухи. Це підтвердив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо і не викладаємо в інтернет", - написав він у Telegram.

До того вранці 8 вересня російські окупанти вдарили ракетою "Іскандер-К" по адмінбудівлі в Кривому Розі. Одна людина загинула. Загиблий виявився вільнонайманим працівником поліції охорони.

Всього через атаку дев'ять співробітників поліції поранені, троє з них були витягнуті з-під завалів. Пошкоджено 79 будинків, 1956 квартир та 52 автомобілі.

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БПЛА війна Росії та України Юрій Ігнат
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