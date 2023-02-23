УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

РФ може готувати потужний залп по Україні на 24 лютого, щоб перекрити свої невдачі на фронті - NYT

23 лютого 2023, 11:04
За час війни в Україні окупанти особливо активізуються під час річниць та свят.
МіГ-31
Росія може завдати масованого удару по Україні 24 лютого / Фото Вікіпедія

Країна-агресорка Росія може влаштувати масовану ракетну атаку на Україну в річницю свого вторгнення 24 лютого. Великий залп ракет може стати спробою затьмарити військові невдачі на фронті й послужити "різкою відповіддю Заходу" на його обіцянку зберегти військову підтримку Києву, пише видання The New York Times.

З жовтня Росія чи не щотижня обстрілює територію України ракетами та іранськими дронами-камікадзе. В основному удари націлені на електростанції, лінії електропередач та трансформаторні підстанції. Мета агресора в тому, щоб відключити електрику і тепло та деморалізувати українців.

З наближенням 24 лютого українська сторона фіксує посилення активності ворога: часті польоти російських літаків, здатних запускати ракети, і повітряні кулі, які літають над країною, можливо, в якості помилкових цілей, щоб збити з пантелику засоби ППО.

відео дня

Військові експерти нагадали, що під час війни, коли мішенями часто стають цивільні райони, напруженість, як правило, зростає у зв'язку з річницями і святами. Наприклад, у серпні, коли Україна святкувала День Незалежності, Росія вдарила ракетами по залізничній станції Чаплине в Дніпропетровській області. В результаті чергового теракту РФ загинули 25 мирних жителів, ще близько 50 людей отримали поранення. В новорічну ніч Київ зазнав атаки, внаслідок ударів загинула одна людина і частково був зруйнований готель.

"Тепер, коли Кремль влаштував святкування війни у Москві, деякі аналітики припустили, що незабаром Росія може запустити більший, ніж зазвичай, залп не лише в ознаменування річниці вторгнення 24 лютого, але і в спробі затьмарити військові невдачі, яких вона зазнала за рік війни. Загороджувальний вогонь також може послужити різкою відповіддю Заходу, який стався всього через кілька днів після того, як союзники України пообіцяли зберегти свою військову підтримку, а президент США Джо Байден несподівано приїхав в українську столицю", – пише NYT.

РФ готується до нових ударів по Україні - що відомо

У річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну слід очікувати провокацій від російських загарбників. Окупанти, найімовірніше, завдаватимуть ракетних ударів. Українцям варто готуватися до того, що доведеться бути обережними впродовж декількох днів, попередив військовий експерт Павло Нарожний.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат заявив, що російські окупанти готуються до загострення ситуації в Україні. 23-24 лютого можуть відбутися нестандартні дії ворога.

Також Гнат попередив, що в річницю масштабного вторгнення в Україну російські окупанти можуть завдати ракетного удару по Україні.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії новини України війна Росії та України ракетний удар
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

11:54

З чудо-жінки в старезну бабцю: 6 грубих помилок в макіяжі, які старять

11:50

Є всі шанси для закінчення війни нашою перемогою влітку 2023 року - Буданов

11:32

Група "Бумбокс" до сліз зворушила фото з концертами в Маріуполі за день до вторгненняВідео

11:26

Шахрай, не кради: як відучити кішку тягати їжу зі столуВідео

11:24

Остапчук і його "молодиця" натякнули на весілляВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

11:04

РФ може готувати потужний залп по Україні на 24 лютого, щоб перекрити свої невдачі на фронті - NYTВідео

10:36

Ротару навідріз відмовилася виступати для росіян: їй пропонували божевільні грошіВідео

10:27

Дочка Джонні Деппа знялася топлес для глянцевого журналуВідео

10:10

Буданов назвав мету номер один для Росії на фронті навесні 2023 року

Реклама
10:04

Військовий експерт пояснив, чи пішов Путін на новий виток ядерного шантажу

10:00

Бахмут важливий для Пригожина, але не для ПутінаПогляд

09:54

Чоловік солістки А-Студіо кинув вмираючу дитинуВідео

09:52

"Розумом Росію не зрозуміти": кидок напівдохлого мангуста на Донбасі приречений на провал - експертВідео

09:32

"Китай буде останньою надією РФ": експерт оцінив, чи зможе Кремль умовити Пекін допомогти у війніВідео

09:06

"Якщо вони роззброюють росіян - все": Жданов розповів, коли ЗСУ демілітаризують Придністров'я

09:00

Ризик застосуваня ядерної зброї зростає: Згурець – про призупинення участі Росії в ядерному договоріЕксклюзив

08:52

Тука спрогнозував, як на окупантів вплине руйнування Кримського мостуВідео

08:45

Глава МЗС Угорщини видав "формулу завершення війни", але забув про Україну

08:29

Зійде швидше, ніж у подруги: як і де найкраще вирощувати розсаду

08:26

Китай буде останньою надією РосіїПогляд

Реклама
08:24

Колишній генпрокурор Луценко став командиром взводу ударних дронів - наказ ЗалужногоВідео

08:07

Сварка між Шойгу і Пригожиним вигідна Україні - БудановВідео

08:02

В Україні проведуть масштабну перевірку пенсіонерів: кого торкнеться верифікація

08:00

Гороскоп на сьогодні 23 лютого 2023: Рибам - розчарування, Водоліям - роздратуванняВідео

07:22

Армії РФ не вистачає бойової потужності та ресурсів для продовження нових наступів в Україні - ISW

06:45

США можуть оприлюднити дані розвідки про плани Китаю постачати зброю РФ - WSJ

06:20

Наступний Рамштайн: коли буде і що обговорюватимутьПогляд

05:44

Гороскоп на березень 2023 для Терезів: везіння та великі зміни в особистому життіВідео

05:00

Кращі поєднання сиропів для кави: 10 простих і найсмачніших рецептів

03:55

Навіщо дачники палять лавровий лист в теплиці: багато хто не здогадується про цей унікальний секрет

03:20

Просто надзвичайні люди: 5 найщасливіших іменВідео

03:12

Настя Каменських показала обличчя зблизька - без макіяжу видно кожну недосконалість

02:42

"Що в рожевий туалет, що в храм Господній": зневірена Волочкова заявилася до церквиВідео

01:35

Дипломат пояснив, яка спільна позиція Заходу з приводу майбутнього РосіїВідео

00:20

Навіщо 23 лютого потрібно купити хліб і сіль в будинок: прикмети і що не можна робитиВідео

22 лютого, середа
23:55

Який манікюр омолоджує руки після 50 років: 4 яскраві варіанти, що творять диваФото

23:46

РФ змінить тактику: ракети битимуть не лише по об'єктах енергетичної інфраструктури - ІгнатВідео

23:20

Окупанти втратили 2 роти і продовжують штурм: у ЗСУ розказали про важкі бої під ВугледаромВідео

23:09

Адвокат Киви Шевчук скаржиться на Найєма за те, що він заважає потрапити до Вищої ради правосуддя

22:53

Британія може першою дати Україні винищувачі: в ОП зробили оптимістичну заявуВідео

Реклама
22:40

Танки Leopard 2 готові до відправки в Україну - ДудаВідео

22:26

Захід не знає, що робити з РФ у випадку її розвалу після поразки - ЄрмакВідео

22:07

Росіян чекає "бойовий сюрприз" до 24 лютого: астролог дала прогноз на роковини вторгненняВідео

21:45

Пережив теракт в Оленівці і російський полон: помер Олег МудракВідео

21:27

Став жінкою у 2022 році і хотів втекти до Мексики: у РФ упіймали колишнього капітана ФСБ

21:07

Газманов заспівав "Офіцери" і заклеїв логотип відомого бренду на куртціВідео

20:15

"Це велика помилка": Байден відреагував на вихід РФ з ядерного договоруВідео

20:06

"Не хочу вагітною сидіти в бомбосховищі": зірка Жіночого кварталу висловилася про материнствоВідео

19:46

Як знизити тиск вдома - покращуємо самопочуття за лічені хвилини

19:42

Загроза з повітря: РФ може підняти відразу до 200 літаків - генерал-майорВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти