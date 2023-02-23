РФ може готувати потужний залп по Україні на 24 лютого, щоб перекрити свої невдачі на фронті - NYT

За час війни в Україні окупанти особливо активізуються під час річниць та свят.

Росія може завдати масованого удару по Україні 24 лютого / Фото Вікіпедія

Країна-агресорка Росія може влаштувати масовану ракетну атаку на Україну в річницю свого вторгнення 24 лютого. Великий залп ракет може стати спробою затьмарити військові невдачі на фронті й послужити "різкою відповіддю Заходу" на його обіцянку зберегти військову підтримку Києву, пише видання The New York Times.

З жовтня Росія чи не щотижня обстрілює територію України ракетами та іранськими дронами-камікадзе. В основному удари націлені на електростанції, лінії електропередач та трансформаторні підстанції. Мета агресора в тому, щоб відключити електрику і тепло та деморалізувати українців.

З наближенням 24 лютого українська сторона фіксує посилення активності ворога: часті польоти російських літаків, здатних запускати ракети, і повітряні кулі, які літають над країною, можливо, в якості помилкових цілей, щоб збити з пантелику засоби ППО.

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Військові експерти нагадали, що під час війни, коли мішенями часто стають цивільні райони, напруженість, як правило, зростає у зв'язку з річницями і святами. Наприклад, у серпні, коли Україна святкувала День Незалежності, Росія вдарила ракетами по залізничній станції Чаплине в Дніпропетровській області. В результаті чергового теракту РФ загинули 25 мирних жителів, ще близько 50 людей отримали поранення. В новорічну ніч Київ зазнав атаки, внаслідок ударів загинула одна людина і частково був зруйнований готель.

"Тепер, коли Кремль влаштував святкування війни у Москві, деякі аналітики припустили, що незабаром Росія може запустити більший, ніж зазвичай, залп не лише в ознаменування річниці вторгнення 24 лютого, але і в спробі затьмарити військові невдачі, яких вона зазнала за рік війни. Загороджувальний вогонь також може послужити різкою відповіддю Заходу, який стався всього через кілька днів після того, як союзники України пообіцяли зберегти свою військову підтримку, а президент США Джо Байден несподівано приїхав в українську столицю", – пише NYT.

РФ готується до нових ударів по Україні - що відомо

У річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну слід очікувати провокацій від російських загарбників. Окупанти, найімовірніше, завдаватимуть ракетних ударів. Українцям варто готуватися до того, що доведеться бути обережними впродовж декількох днів, попередив військовий експерт Павло Нарожний.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат заявив, що російські окупанти готуються до загострення ситуації в Україні. 23-24 лютого можуть відбутися нестандартні дії ворога.

Також Гнат попередив, що в річницю масштабного вторгнення в Україну російські окупанти можуть завдати ракетного удару по Україні.

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