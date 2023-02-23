Буданов назвав мету номер один для Росії на фронті навесні 2023 року

Українська армія повинна утримати місто Бахмут Донецької області, адже повертати його доведеться занадто дорогою ціною.

Кирило Буданов заявив, що ЗСУ важливо утримати Бахмут / Фото УНІАН

До кінця березня 2023 року Росія буде намагатися вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Найзапекліші бої тривають в районі Бахмута. Українська армія повинна утримати це місто, адже повертати його доведеться занадто дорогою ціною. Про це заявив глава Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю Українській правді.

Російський диктатор Володимир Путін віддав наказ захопити всю територію Донецької та Луганської областей до 31 березня. Оскільки це завдання номер один, в найближчі тижні найгарячіші бої триватимуть на Донбасі.

"Зараз більше з півночі (намагаються зайти в Бахмут російські війська, - ред.). Я б це більше назвав приміські бої. Але в реальності - це переважно приватний сектор... Ну, як ви бачите, Бахмут як стояв, так і стоїть", - заявив Буданов.

відео дня

Глава ГУР пояснив, що попри високу ціну, яку платить Україна за оборону Бахмута, за його звільнення в разі втрати міста доведеться заплатити значно більше.

"Я говорив багато разів, знову ж вам повторюю, що кожен втрачений метр ситуативно, можливо, врятує життя одному-двом бійцям. Але ось при поверненні цього метра – це забере життя у десяти бійців... Класична тактика каже, що у тих, хто наступає, має бути мінімум триразова перевага сил, а на ділянках прориву – семикратна", - пояснив він.

Як повідомляв Главред, раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що з середини і до кінця весни Україну очікують вирішальні бої, які стануть переломним моментом у війні.

ЗМІ писали, що через стан здоров'я та у зв'язку з новим курсом терапії, що наближається, російський диктатор Володимир Путін не зможе повноцінно здійснювати керівництво так званою "спеціальною військовою операцією" в Україні. Таким чином, наступ РФ можуть "згорнути" і перейти до оборони до 5 березня.

Інші новини: