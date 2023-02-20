"У них понад 700 літальних апаратів": ворог готується до "нестандартних дій" - Ігнат

Російські окупанти готуються до нових атак та загострення ситуації в Україні. 23-24 лютого для них є "сакральними датами".

23-24 лютого російські окупанти будуть загострювати ситуацію в Україні / Колаж фото Міноборони РФ, скріншот з відео

Російські окупанти готуються до загострення ситуації в Україні. 23-24 лютого можуть відбутися нестандартні дії ворога. Про це під час брифінгу заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він назвав ці дати "сакральними" для окупантів. Бо 23 лютого в РФ відмічають День захисника вітчизни, а 24 лютого - річниця повномасштабного вторгнення.

"Очікувати можна в ці дні кілька хвиль атак ... Треба очікувати і нестандартних дій ворога, і можливого загострення", - сказав Ігнат.

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У Повітряних силах акцентували на тому, що РФ стягнула літаки до кордонів України. До того ж окупанти можуть поповнювати свої втрати та підтягувати техніку зсередини країни.

"Ми вже неодноразово казали, що це близько 40 летовищ на окупованій території, у тому числі у Криму, Білорусі та РФ. Ці летовища приймають різні типи авіації, яка використовується проти України. Та кількість, яку ворог накопичив на початку агресії, вона зберігається і зараз. Це понад 700 літальних апаратів загалом", - зазначив Ігнат.

Натомість ситуація на кордоні контрольована. Ворог не може підтягувати авіацію так, як це відбувається з танками, бо літакам потрібні аеродроми.

Загроза масованої атаки росіян

Нещодавно речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що у річницю масштабного вторгнення в Україну російські окупанти можуть завдати ракетний удар по Україні або посилити атаки на фронті. Він не виключив, що причиною цього може бути бажання окупантів показати "сакральність" дати 24 лютого.

Ігнат підкреслив, що російські загарбники намагаються деморалізувати українців, нагнітаючи ситуацію. "Всі говорять про сакральні дати – 23 лютого – їх день "захисника вітчизни", тобто дні радянської армії, що наближається. Наступний день – це річниця вторгнення на нашу землю. Можливо, хочуть до цієї дати постійно тримати нас у напрузі", - підкреслив він.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зауважив, що окупанти планують запустити три хвилі ракет по Україні у річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого. Зараз вони накопичують необхідну кількість ракет для цього. При цьому загарбники останнім часом використовують повітряні кулі з відбивачами, щоб створити навантаження на українську протиповітряну оборону.

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