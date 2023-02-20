УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"У них понад 700 літальних апаратів": ворог готується до "нестандартних дій" - Ігнат

20 лютого 2023, 16:11
Російські окупанти готуються до нових атак та загострення ситуації в Україні. 23-24 лютого для них є "сакральними датами".
российские вертолеты, Юрий Игнат
23-24 лютого російські окупанти будуть загострювати ситуацію в Україні / Колаж фото Міноборони РФ, скріншот з відео

Російські окупанти готуються до загострення ситуації в Україні. 23-24 лютого можуть відбутися нестандартні дії ворога. Про це під час брифінгу заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він назвав ці дати "сакральними" для окупантів. Бо 23 лютого в РФ відмічають День захисника вітчизни, а 24 лютого - річниця повномасштабного вторгнення.

"Очікувати можна в ці дні кілька хвиль атак ... Треба очікувати і нестандартних дій ворога, і можливого загострення", - сказав Ігнат.

відео дня

У Повітряних силах акцентували на тому, що РФ стягнула літаки до кордонів України. До того ж окупанти можуть поповнювати свої втрати та підтягувати техніку зсередини країни.

"Ми вже неодноразово казали, що це близько 40 летовищ на окупованій території, у тому числі у Криму, Білорусі та РФ. Ці летовища приймають різні типи авіації, яка використовується проти України. Та кількість, яку ворог накопичив на початку агресії, вона зберігається і зараз. Це понад 700 літальних апаратів загалом", - зазначив Ігнат.

Натомість ситуація на кордоні контрольована. Ворог не може підтягувати авіацію так, як це відбувається з танками, бо літакам потрібні аеродроми.

Загроза масованої атаки росіян

Нещодавно речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що у річницю масштабного вторгнення в Україну російські окупанти можуть завдати ракетний удар по Україні або посилити атаки на фронті. Він не виключив, що причиною цього може бути бажання окупантів показати "сакральність" дати 24 лютого.

Ігнат підкреслив, що російські загарбники намагаються деморалізувати українців, нагнітаючи ситуацію. "Всі говорять про сакральні дати – 23 лютого – їх день "захисника вітчизни", тобто дні радянської армії, що наближається. Наступний день – це річниця вторгнення на нашу землю. Можливо, хочуть до цієї дати постійно тримати нас у напрузі", - підкреслив він.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зауважив, що окупанти планують запустити три хвилі ракет по Україні у річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого. Зараз вони накопичують необхідну кількість ракет для цього. При цьому загарбники останнім часом використовують повітряні кулі з відбивачами, щоб створити навантаження на українську протиповітряну оборону.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії ракетний удар Юрій Ігнат
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

16:38

Як приготувати омлет з одного яйця: бюджетний і смачний сніданок забезпечений

16:37

США зв’язувалися з РФ перед візитом Байдена до Києва – АРВідео

16:33

Чому 21 лютого не можна чіпати гроші: прикмети і важливі заборониВідео

16:26

Названо ідеальних дружин за знаком зодіаку: вони головні героїні чоловічих мрійВідео

16:15

"Витирати з фільмів навчилися пики": Назаров висміяв жалюгідні спроби РФ прибрати артистів з кіноВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

16:11

"У них понад 700 літальних апаратів": ворог готується до "нестандартних дій" - ІгнатВідео

15:58

"Влаштують хаос": окупанти влаштують навалу 24 лютого, буде бій за одне місто України - астрологВідео

15:56

Мікробів більше, ніж на унітазі: чим протирати телефон, щоб не угробити його

15:51

Що не можна робити в дзеркальний день, щоб не накликати біду: 23 лютого 2023 року

Реклама
15:47

Забув про "бутерброд": Навальний вже визнає кордони України разом з Кримом

15:27

Для дівчат це особливо небезпечно: чому не можна терпіти, якщо хочеться в туалет

15:16

"У Байдена деменція, його можна угрохати": у РФ жорстко істерять через приїзд Байдена до КиєваВідео

15:15

Соковита Настя Каменських засвітила апетитні ніжки в ботфортах і колготках-сітці

15:13

Пропагандистка Симоньян розповіла, як Кіркоров, який образився за Галкіна, принижено приповз вибачатисяВідео

15:05

У Курській області здетонували боєприпаси: у бліндажі загинули шестеро солдатів РФ

14:35

Нова допомога на 500 млн, танки і потужна зброя: всі подробиці секретного візиту Байдена до КиєваФотоВідео

14:33

"Чіткий сигнал на болота": Кулеба назвав важливу мету візиту Байдена до КиєваФотоВідео

14:17

"Не можу вирішити проблему, все тоне": Пригожин в істериці накинувся на генералів РФ

14:03

Осадча і Горбунов показали підрослого синаВідео

13:56

"А на Щекавицю поїдемо?": приїзд Байдена в Київ спровокував "вибух" мемів в мережіВідео

Реклама
13:44

Байден обрав Київ: з'явилися деталі підготовки сенсаційного візитуФото

13:42

Гороскоп на завтра 21 лютого 2023: Скорпіонам - проблеми, Ракам - звільнення від страхівВідео

13:36

У казковому замку і з обручкою від Тіффані: Ребел Вілсон зробила пропозицію своїй дівчині

13:33

Байден відкрито кинув виклик ПутінуПогляд

13:26

Костомаров при смерті: російському фігуристу стало гіршеВідео

13:12

Візит Байдена: Зеленський зробив гучну заяву, з'явилися плани постачання потужної зброїФото

13:11

Як правильно топити жир на смалець: дивовижний рецепт соковитої смакоти

12:55

Мета Путіна – стерти Україну з карти, на країну очікує важкий період – БайденВідео

12:39

Україна отримає 700 танків і тисячі БМП: Байден зробив потужну заяву в КиєвіФото

12:30

Що посадити і покласти на могилу: найневибагливіші квіти, кущі і дерева

12:29

Помста за позицію: у Росії скасували всі концерти гурту Мумій ТрольВідео

12:29

"Шо з лицем, Путіне?": у росіян "пригоріло" від візиту Байдена в УкраїнуВідео

12:23

Кіркоров розкрив справжню причину своїх розлученьВідео

12:18

Помер зірка серіалів циклу "Закон і порядок" Річард Белзер

11:58

Під виття сирени: опубліковано перші кадри з Байденом у КиєвіФотоВідео

11:27

"Готові допомогти": Зеленський запропонував Молдові захист від ймовірної агресії РФ

11:08

Президент США Джо Байден прибув до Києва - ФейгінВідео

11:03

У Києві готують сюрприз для українців: в МЗС очікують візиту "головних партнерів" УкраїниВідео

10:56

РФ може збрехати про "взяття" Бахмута в річницю початку війни – британська розвідкаВідео

10:40

Не від хорошого життя: чому в СРСР всі їли з хлібомВідео

Реклама
10:30

Удача посміхнеться в березні 2023: топ-5 знаків Зодіаку, які стануть багатими

10:06

Білий дім планував таємний візит Байдена в Україну: ЗМІ розкрили деталіВідео

10:03

Україна має намір отримати 50 винищувачів, все вирішиться протягом 1-2 місяців - РезніковВідео

09:27

Путін - маргінал, а Макрон даремно витрачає час: Зеленський заявив, що з Росією нема про що говоритиВідео

09:26

Глава МЗС Білорусі вчинив самогубство - ЗМІ

09:15

США рекомендують Україні не зволікати з контрнаступом — PoliticoВідео

08:55

"Він втратить все": Фейгін розповів, коли за Путіна візьмуться російські елітиВідео

08:43

Ядерна риторика Кремля - політичний блеф: Захід єдиний у підтримці УкраїниПогляд

08:40

"Можемо надіслати йому горілки": Зеленський потролив фаната Путіна Берлусконі

08:11

Озброєння для Росії - перехід "червоної лінії": США зробили Китаю жорстке попередження

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода на вихідніПрогноз погодиПогода зимаМагнітна буря
Рецепти
Прості стравиНовий рік 2023ЗакускиКонсервація на зиму
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюрЖіночі стрижки
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти