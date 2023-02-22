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Повітряна тривога по всій Україні: у Білорусі злетів носій "Кинджалів", запущено іранські дрони

22 лютого 2023, 10:08
У найближчі години можлива атака російських окупантів за допомогою БПЛА. Українцям радять залишатися в укриттях.
Повітряна тривога, БПЛА
Вся Україна "червона" - є ризик удару ракетами і дронами / Фото alerts.in.ua, УНІАН

Вранці в середу, 22 лютого, по всій території України оголосили повітряну тривогу. Причиною тому є зліт російської авіації в Білорусі. Крім того, українців попередили про можливу атаку іранськими дронами-камікадзе.

Як повідомляє моніторингова група Білоруський Гаюн, у Білорусі піднялися в повітря такі літаки російських окупантів:

  • 08:30. Аеродром Мачулищи. Зліт ДРЛО А-50У ВКС РФ (літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління);
  • 09:00. Аеродром Мачулищи. Зліт МіГ-31К ВКС РФ (є потенційним носієм гіперзвукових ракет "Кинджал").
Скріншот повідомлення Білоруський Гаюн

Тим часом начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник повідомив, що військові зафіксували запуск окупантами іранських дронів. Таким чином в найближчі години можлива атака за допомогою БПЛА.

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"Увага, зафіксовано пуски ворожих БПЛА "Шахед" з Приморсько-Ахтарська. Слідкуйте за сигналами повітряної тривоги", - пише Мельник у Telegram.

Повітряна тривога по всій Україні: у Білорусі злетів носій 'Кинджалів', запущено іранські дрони

У Миколаївській області також попередили про зліт декількох груп "Шахедів".

"Зафіксовано зліт кількох груп "дронів-камікадзе". Будьте в безпеці", - написав начальник поліції області Сергій Шайхет.

РФ готується до нових ударів по Україні - що відомо

У річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну слід очікувати провокацій від російських загарбників. Окупанти, найімовірніше, завдаватимуть ракетних ударів. Українцям варто готуватися до того, що доведеться бути обережними упродовж декількох днів, попередив військовий експерт Павло Нарожний.

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські окупанти готуються до загострення ситуації в Україні. 23-24 лютого можуть відбутися нестандартні дії ворога.

Також Ігнат попередив, що в річницю масштабного вторгнення в Україну російські окупанти можуть завдати ракетного удару по Україні.

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