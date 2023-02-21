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"Готуємося до всього": експерт пояснив, чого варто очікувати від РФ в найближчі дні

21 лютого 2023, 04:55
Країна-агресорка Росія навряд чи пропустить таку дату, як роковини повномасштабного вторгнення. Тому варто очікувати від ворогів небезпечних "сюрпризів".
Ракета, ракетный удар
Окупанти навряд чи пропустять таку дату, як роковини вторгнення, вважає експерт/ Міноборони РФ, УНІАН

У роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну слід очікувати провокацій від російських загарбників. Окупанти найімовірніше завдаватимуть ракетних ударів.

Українцям варто готуватися до того, що доведеться бути обережними упродовж кількох днів. Таку думку висловив військовий експерт Павло Нарожний в інтерв'ю Radio NV.

"Якісь удари точно будуть на роковини війни, на 24 лютого. Тому обов’язково треба не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, бути готовим до всього. Зібрати якийсь мінімальний набір, який потрібен для того, аби пересидіти в бомбосховищі все, що треба пересидіти. І бути готовим до того, що два-три дні бути більш-менш пильними", – наголосив експерт.

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Він зазначає, що українська протиповітряна оборона перехоплює приблизно 90% з тих ракет, які ми можемо збивати. Але є ще ракети, які наша ППО збивати не може – це С-300, С-400, Х-22, балістичні ракети, "Іскандери" тощо. При цьому в окупантів таких ракет ще вистачає.

Саме тому варто бути готовими до всього і не можна ігнорувати сигнали протиповітряної оборони, наголосив експерт.

"Але я впевнений, що ми відносно легко переживемо ці роковини", – додав експерт.

Загроза ракетної атаки 24 лютого

Раніше повідомлялося, що російські окупанти можуть готувати провокації та ракетні обстріли на 23-24 лютого, захисники України готуються до цього. Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Також Ігнат зазначає, що нещодавні ракетні обстріли окупантами пов'язані з підготовкою до роковин повномасштабного вторгнення в Україну. За його словами, російські загарбники намагаються деморалізувати українців, нагнітаючи ситуацію.

Нагадаємо, раніше голова Офісу президента України Андрій Єрмак попередив, що у роковини повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого країна-агресорка РФ може завдати ракетний удар. Українцям радять слухати Повітряні сили. За словами Єрмака, Україна готова до різних сценаріїв.

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