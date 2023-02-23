"Розумом Росію не зрозуміти": кидок напівдохлого мангуста на Донбасі приречений на провал - експерт

У тому, що російське керівництво вважає, що другий наступ може бути більш успішним, немає логіки, заявив Георгій Тука.

Путін, російські окупанти / колаж фото Міноборони РФ , kremlin.ru

Повторний російський "кидок напівдохлого мангуста", який вже почався на Донбасі, приречений на провал.

Під час чату на Главреді колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, екс-глава Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука заявив, російські пропагандисти отримали дозвіл Кремля плавно готувати громадську думку до того, що ніякої "спецоперації" вже немає, вона трансформувалася у війну.

За його словами, в тому, що російське керівництво вважає, що другий наступ може бути більш успішним, немає логіки.

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Хто такий Георгій Тука Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – Український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи"Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

"Є тільки віра, яка постійно підживлюється різними пропагандистськими засобами, які хоч і не впливають на російську еліту, але впливають на більшість росіян", - пояснив експерт.

Тука нагадав, що відомий "бісогон" Михалков із захопленням повідомляв, що в одній з 200-річних церков священик показав йому вирізану букву "Z" на підлозі, на кам'яній брилі – мовляв, це провидіння Господнє, це означає, що Бог з Росією.

"А я слухав цю маячню і мимоволі уявляв: сидить Геббельс під час Другої світової війни і розповідає, що з ними Бог, фюрер обраний Богом, бо варто лише подивитися на мозаїки Софії Київської, скільки там зображень свастики - "це ж провидіння Господнє! Це було б смішно, якби "лаптеногі" з однією звивиною в мозку, відірвавшись від пляшки і наслухавшись Соловйових і "бесогонов", потім не брали б в руки зброю і не перли б вбивати наших людей", - підсумував Тука.

Новий наступ РФ в Україні

Протягом майже десяти днів триває нова хвиля наступу російських військ, але, на щастя, вони не можуть здійснити значних переміщень вперед. Про це 21 лютого повідомив Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що з середини і до кінця весни Україну очікують вирішальні бої, які стануть переломним моментом у війні.

ЗМІ писали, що через стан здоров'я і у зв'язку з новим курсом терапії, що наближається, російський диктатор Володимир Путін не зможе повноцінно здійснювати керівництво так званою "спеціальною військовою операцією" в Україні. Таким чином, наступ РФ можуть "згорнути" і перейти до оборони до 5 березня.

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