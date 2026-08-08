РФ оголосила 'вільне полювання': де окупанти суттєво посилять атаки дронами

Небезпека зростає для певних цілей в одній з областей України.

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Для мешканців Херсонщини зростає небезпека / Колаж: Главред, фото: t.me/zedigital, скріншот з YouTube

Що повідомив Прокудін:

Росіяни планують посилити дронові удари по автівках на Херсонщині

Ворог починає "вільне полювання" у прифронтовому регіоні

Ризики ударів біля АЗС, ринків і супермаркетів зросли

Окупаційна армія країни-агресорки Росії отримала вказівку посилити дроновий терор Херсонської області. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Сили оборони України дізналися, що росіянам наказали розпочати так зване "вільне полювання" на автотранспорт із застосуванням БпЛА, зокрема на оптоволоконному керуванні.

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"Для реалізації цих терористичних намірів окупанти збільшили присутність своїх дронових розрахунків у регіоні. Особлива увага росіян прикута до автівок, які за зовнішніми ознаками можуть бути ідентифіковані як транспорт Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

Також збільшуються ризики ударів поблизу місць значного скупчення автомобілів, зокрема біля супермаркетів, ринків та АЗС. Тому найближчими тижнями мешканцям Херсонщини слід бути максимально пильними.

Херсон / Інфографіка: Главред

Яка мета російських ударів по прифронтових містах

Главред писав, що за словами Сергія Бескрестнова, Росія активізувала атаки на автозаправні станції в прифронтових регіонах України, однак такі удари не призведуть до нестачі палива для населення.

Після успішних ударів українських сил по російській логістиці противник вирішив зосередитися на знищенні цивільної паливної інфраструктури. Для атак на об’єкти в Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях окупанти використовують ударні безпілотники різних типів, зокрема "Шахеди", а також дрони крилатого та роторного типу.

Удари РФ по Херсонщині - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупанти продовжують цілеспрямовані атаки на цивільне населення Херсонщини. Черговим доказом цього стало відео, на якому ударний безпілотник протягом майже хвилини переслідує чоловіка, який приїхав продавати овочі на ринку в Херсоні, після чого скидає вибухівку просто на нього. Постраждалий вижив, однак отримав численні поранення.

Раніше, в ніч на 6 серпня, Росія атакувала Херсон. Внаслідок атаки у місті через пошкодження об’єкта критичної інфраструктури повністю зникла електроенергія. Відновлення тривало кілька годин.

Напередодні влада Херсонської області розширила зону обов'язкової евакуації через погіршення ситуації з безпекою та збільшення території російських обстрілів. До переліку включили нові населені пункти, мікрорайон та деякі вулиці Херсона.

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Про персону: Олександр Прокудін Олександр Сергійович Прокудін – український державний службовець. Голова Херсонської ОДА з 7 лютого 2023 року.

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