Загинули 3-річний хлопчик, його бабуся та дідусь: Зеленський розкрив деталі атаки РФ

За словами Зеленського, росіяни не могли не знати, що атакують цивільний об’єкт.

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Зеленський відреагував на нічну атаку РФ / Колаж: Главред, фото: скриншот з відео, ДСНС

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На Київщині РФ убила 3-річного хлопчика, його бабусю та дідуся

РФ завдала ударів по Києву та ще десяти областях України

Зеленський закликав посилити протиповітряну оборону України

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російську атаку по Україні в ніч на 8 серпня, внаслідок якої загинули люди та є постраждалі.

За його словами, у Пухівці на Київщині російські дрони вбили трьох людей - дідуся, бабусю та їхнього трирічного онука. Про це глава держави розповів у своєму телеграм-каналі.

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"Сьогодні вночі ударами дронів Росія вбила трьох людей у Пухівці на Київщині: дідуся, бабусю та їхнього онука. Всього лиш три роки було хлопчику. Ще четверо госпіталізованих: батьки дитини та його 15-річний брат і сусід, який прийшов на допомогу родині та був поранений під час повторного удару. У постраждалих – термічні опіки, уламкові поранення. Мої співчуття", - йдеться в повідомленні.

Зеленський наголосив, що російські війська вдарили по звичайному житловому будинку. За його словами, росіяни не могли не знати, що атакують цивільний об’єкт.

Також президент повідомив про удар шести балістичних ракет по цивільній інфраструктурі в Києві. Станом на зараз відомо про одну загиблу людину.

За його словами, під російським обстрілом також перебували Донеччина, Харківщина, Сумщина, Дніпровщина, Запоріжжя, Одещина, Херсонщина, Миколаївщина, Чернігівщина та Полтавщина.

"Європа, Америка, Україна давно хочуть зупинити цю російську війну. Не хоче лише Путін і з усіх сил чіпляється за свою балістику та дрони, щоб продовжити воювати. Потрібно більше тиску. Нові санкції, які не дозволять цю балістику виробляти", - наголосив глава держави.

Окремо президент наголосив на необхідності посилення протиповітряної та протиракетної оборони України. Україні потрібні засоби антибалістичної оборони та ракети-перехоплювачі для систем Patriot, SAMP/T, NASAMS, HAWK і винищувачів F-16.

"Все це працює й допомагає захищати життя, коли воно тут, в Україні, а не десь на складах, за тисячі кілометрів від російських ударів проти життя", - зазначив президент.

Звідки запускають ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Атака РФ по Україні 8 серпня - останні новини

Нагадаємо, в ніч на 8 серпня в Києві та області пролунали вибухи на тлі російської атаки балістичними ракетами. Троє людей загинули внаслідок ворожої атаки в Броварському районі Київської області, серед загиблих - дитина. Ще троє отримали поранення, і серед травмованих також є дитина.

Столиця також опинилася під ударом. Загоряння виникли в Голосіївському та Оболонському районах, повідомляє ДСНС.

У Прилуцькому районі Чернігівщини внаслідок удару російського БПЛА виникла пожежа у складській будівлі площею 600 кв. м.

Також Главред писав, що російські війська атакували потяг сполученням "Суми – Київ". За даними "Укрзалізниці", ворожі дрони влучили в локомотив, також пошкоджено один із вагонів.

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