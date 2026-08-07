РФ готова до нового масованого удару: які області можуть стати ціллю атаки

Наразі в готовності вже перебувають 45 крилатих ракет "Х-101".

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Загроза ракетного удару / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

РФ може готувати новий балістичний удар

Під загрозою Київ та область

У готовності десятки балістичних ракет

Країна-агресор Росія може готувати новий балістичний удар по Україні. Загроза масованого обстрілу зберігатиметься упродовж найближчих двох днів. Про це повідомляє моніторинговий канал єРадар.

Зазначається, що у найбільшій зоні ризику – Київ та область.

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"Існує підвищена загроза застосування ворогом балістичного озброєння для столичного регіону на найближчі 1-2 доби", - йдеться у повідомленні.

Скільки ракет підготувала Росія

Моніторингові канали також долають, що, за наявною інформацією, ворог здійснив підвіз балістичного озброєння на такі напрямки:

Брянська область - орієнтовно 32 ракети "Іскандер-М";

Ростовська область - 8 ракет "Циркон";

Курська область - 10 ракет "Циркон";

Тимчасово окупований Крим - 12 ракет "Онікс".

Крім того, відомо, що ворог продовжує накопичення крилатих ракет.

"Якщо коротко - в готовності перебуває 45 крилатих ракет "Х-101"", - наголошують монітори.

Російські ракети / Інфографіка: Главред

Які цілі для атак обиратиме Росія

Фахівець із радіотехнологій та радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що Росія продовжить завдавати ударів балістичними ракетами по українських складах, виробництвах і логістичних центрах.

За його словами, ворог може використовувати для атак близько 100 балістичних ракет щомісяця.

"Ворог уже показав, що зараз немає різниці, що атакувати. Атакуються склади їжі, склади будівельних матеріалів, ритейл, виробництва. І так буде далі, поки у ворога є балістика", - наголосив "Флеш".

Удари РФ по Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч проти 4 серпня російський удар КАБами по Сумах зруйнував житловий будинок, де мешкала родина Дворніченків. Під завалами загинули дві сестри - 5-річна Емілія та 10-річна Софія.

Аналітики ISW заявляли, що Росія почала розгортання ракетного підрозділу з приблизно 120 балістичними ракетами Північної Кореї на заході країни. Такий крок дозволить РФ посилити ракетні удари по Україні вже у найближчий час.

Водночас речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук говорив, що Росія під час ударів по Україні робить ставку на реактивні безпілотники, водночас скорочуючи кількість звичайних дронів.

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Про джерело: ЄРадар "єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) - це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на: моніторингу повітряної обстановки;

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