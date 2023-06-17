РФ хоче захопити Україну, щоб почати війну з НАТО: Єрмак про сценарій Кремля

Росія хотіла бути готова до прямого зіткнення з НАТО, вважає глава Офісу президента.

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Андрій Єрмак висловився щодо євроатлантичної інтеграції України / Колаж УНІАН, Офіс президента

Глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав мету російських окупантів. За його словами, РФ хоче захопити Україну, щоб почати війну з НАТО і відтворити Радянський Союз.

На його думку, відтворення так званого "СРСР 2.0" неможливе без прямого зіткнення з НАТО. Про це він написав у Telegram.

"Ворог сподівався, що в разі окупації він зможе примусово мобілізувати мільйони українського населення в армію за прикладом тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму. І завдяки цьому Росія хотіла бути готова до прямого зіткнення з НАТО", — вважає глава ОП.

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Він упевнений в тому, що Україна повинна стати членом Альянсу, що поставить хрест на будь-яких зазіханнях президента РФ Володимира Путіна.

"Це рішення здатне зробити Північноатлантичний союз сильнішим. І стратегічно воно зробить ціну прямого конфлікту з НАТО для Росії непідйомною. Вже зараз Україна потребує гарантій безпеки, як проміжний етап перед вступом до Альянсу", — написав глава ОП.

Єрмак додав, що, якщо світ коливатиметься, то РФ і далі розглядатиме Україну як свою мету для окупації.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про те, що з'являється все більше сигналів, що вказують на готовність країн НАТО спростити вступ України до Альянсу. Ряд перешкод, які заважають євроатлантичній інтеграції Києва, можуть усунути.

Раніше Axious з посиланням на свої джерела повідомило, що президент США Джо Байден підтримує ідею генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, згідно з якою Україні можна дозволити вступити до Альянсу без плану дій щодо членства.

Рішення може стати компромісом для всіх сторін.

Міністр оборони Олексій Резніков закликав країни Заходу на саміті у Вільнюсі в липні вирішити питання термінів вступу України до НАТО. Український народ захищає не тільки свою країну, а й всю Європу.

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