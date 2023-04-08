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РФ готується бити надпотужними авіабомбами: у ЗСУ пояснили важливість поставок F-16

Олексій Тесля
8 квітня 2023, 16:37 оновлено 8 квітня, 16:50
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Винищувачі F-16 дозволять ЗСУ завоювати панування в повітрі, підкреслив Микола Олещук.
F-16
У ЗСУ заявили про необхідність поставок винищувачів F-16 / УНІАН, Скріншот

Винищувачі F-16 дозволять українським пілотам завоювати панування в повітряному просторі, значно послабивши ворога і рятуючи багато життів, заявив командувач Повітряними силами Збройних сил України Микола Олещук.

Сучасні винищувачі можуть краще захищати тилові регіони від ворожих повітряних атак, написав у своєму Telegram-каналі.

"В середньому наша ППО знищує близько 75% крилатих ракет і ударних дронів. Але 25% все-таки долітають до своїх цілей! Гинуть мирні жителі, руйнується інфраструктура. F-16 можуть ефективно знищувати ці повітряні загрози ще на кордонах, не підпускаючи ракети та дрони до наших міст", - підкреслив він.

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Крім того, командувач зазначив, що російська авіація "переважає українську в рази за кількістю, а головне - в окупантів технологічна перевага".

"У Повітряних силах недостатньо сил і засобів як наземних, так і повітряних, щоб ефективно захистити повітряний простір, війська на передовій і мирних жителів в прифронтовій зоні від щоденного терору ворожих ударних літаків і вертольотів. F-16 дозволять завоювати панування в повітрі, значно послабивши ворога, рятуючи багато життів щодня", - написав він.

Протидія застосуванню ворогом керованих авіабомб

"Все частіше ворог застосовує керовані авіабомби масою 500 кг по всій лінії фронту. Є ознаки підготовки до масового застосування КАБів масою 1500 кг! Літаки росіян не заходять в зону ураження нашої ППО, дистанційно завдаючи ударів по передній лінії і прифронтовим містам. Страждають мирні жителі в північних, південних, східних областях", — зазначив Олещук.

За його словами, F-16 мають у своєму озброєнні ракети класу "повітря-повітря" з дальністю до 180 км.

"Це дозволить відігнати ворожу авіацію подалі від наших кордонів і лінії бойового зіткнення, що мінімізує ймовірність застосування керованих авіабомб та інших озброєнь повітряного базування", — пояснив Олещук.

Крім того, він зазначив, широкий спектр сучасного високоточного озброєння F-16 дозволить наносити високоточні удари по російських військах при контрнаступальних діях.

"Необхідно зупинити атакуючі дії ворога, завоювати перевагу в повітрі, знищити шляхи постачання техніки, боєприпасів і живої сили противника. Ці завдання зможе виконати F-16!", - підкреслив командувач.

Олещук також зазначив, що Чорне море знаходиться під контролем російського флоту.

"F-16 мають озброєні потужні протикорабельні ракети, які легко зможуть загнати весь ворожий флот або в порти, або на морське дно. Україні потрібно забезпечити свободу судноплавства і захист "зернових коридорів", — написав командувач.

Також, за його словами, наявне обладнання та озброєння радянських літаків "перетворює всі місії наших пілотів на смертельно небезпечні, що спричиняє непоправні втрати кращих синів України".

"Тільки сучасні технології зроблять їх роботу ефективною і безпечною. Наші льотчики підготовлені і мотивовані вчитися. І їх достатньо, щоб одночасно і воювати, і вчитися. Наші льотчики мріють про F-16, вони гідні літати на кращих літаках!", - підкреслив Олещук.

Необхідність оновлення авіапарку ВСУ

Він додав, що Україна використовує літаки 40-річної давності.

"Деякі літаки вдвічі старші за своїх пілотів! Підтримувати їх справність з кожним днем стає все важче. Власні запаси запчастин виснажуються, і у союзників їх теж немає. Багато питань закриваються шляхом так званої "канібалізації", але це не може тривати вічно", — підкреслив командувач.

Він підкреслив, що не можна чекати, поки вся авіація повністю зупиниться.

"Завдяки передачі літаків зі Словаччини та Польщі вдасться певною мірою відновити авіапарк Міг-29 кількох авіабригад, посилити можливості виконання поточних бойових завдань винищувальною авіацією. Однак для досягнення переваги в повітрі, для перемоги нам потрібні сучасні літаки", - написав Олещук.

Крім того, він зазначив, що запаси навіть застарілих і малоефективних радянських боєприпасів для існуючого авіапарку постійно зменшуються.

"Навіть маючи достатню кількість справних літаків і підготовлених льотчиків в певний момент наша авіація залишиться без засобів ураження. Перехід на F-16 або іншу західну платформу з широким асортиментом сучасного озброєння – єдиний вихід!", - пояснив командувач повітряними силами.

Що таке F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.

Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.

F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.

Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.

Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

F-16 для України

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов натякнув, що Україна може отримати винищувачі F-16. Зокрема, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він опублікував відеоролик з літаком і написав: "Скоро в небі України".

За даними журналістів американського видання Politico, військові чиновники підштовхують Міністерство оборони США до надання Україні винищувачів F-16. Передбачається, що Штатам знадобиться кілька тижнів на прийняття рішення. Примітно, в Пентагоні вже офіційно заявляли, що не виключають поставок винищувачів Києву.

Представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що Україна в майбутньому планує повністю оновити свій парк літаків і замінити старі машини винищувачами F-16. ЗСУ мають намір створити мінімум 5 повітряних бригад.

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