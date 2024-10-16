РФ готує удари по ядерних об’єктах України: голова МЗС зробив важливу заяву

Україна наполягає на скасуванні будь-яких обмежень на удари по РФ.

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РФ готує удари по ядерних об’єктах України / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ua.depositphotos.com

Армія країни-агресорки Росії готує удари по об’єктах ядерної енергетики України. Через це Київ наполягає на скасуванні обмежень на удари по військовим об’єктах на території РФ. Про це заявив голова МЗС України Андрій Сибіга на спільному брифінгу з міністрами закордонних справ країн Нордично-Балтійської вісімки в Одесі, передає "Укрінформ".

"Росія має повне домінування в повітрі. Ми знаємо, що вони готують удари по об’єктах нашої ядерної енергетики", – сказав він.

За його словами, Україна наполягає на скасуванні будь-яких обмежень на удари ракетами далекого радіусу дії по військових об’єктах на російській території.

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Міністр також наголосив, що це право України, згідно зі статутом ООН, як країни, яка захищається.

"Це право з самооборони виправдане. Ми цього потребуємо вже зараз. І я радий, що ми з присутніми тут колегами всі однодумці", –підкреслив Сибіга.

Хто такий Андрій Сибіга? Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, 16 жовтня, після одноденної перерви вперше за майже 50 днів російська окупаційна армія знову атакувала міста України ударними дронами Shahed. Ворог намагався вдарити безпілотними літальними апаратами і по Києву.

Відомо, що в ніч на 16 жовтня Росія завдала масованого удару по Україні із застосуванням ракет та дронів. Всього ворог запустив по Україні зенітну керовану ракету С-300/400 із тимчасово окупованих регіонів Донеччини, КАР Х-59 по Чернігівщині та 136 ударних БпЛА типу Shahed.

Крім того, у Київській області у вівторок ввечері, 15 жовтня, прогриміли вибухи. Місцеві пабліки писали про атаку "Шахедів". Крім того, РФ скинула КАБи на околиці Харкова.

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