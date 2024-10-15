Росія розпочала атаку на Україну: у двох областях прогриміли вибухи

У низці областей було оголошено повітряну тривогу.

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Україна під атакою дронів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

У Київській області у вівторок ввечері, 15 жовтня, прогриміли вибухи. Місцеві пабліки писали про атаку "Шахедів". Крім того, РФ скинула КАБи на околиці Харкова.

Тривога була оголошена у низці областей, зокрема у Київській. Моніторингові канали писали про проліт "Шахеда" над Білою Церквою.

Офіційно Повітряні сили не інформували про проліт іранських дронів-камікадзе. А КМВА не коментували чуток користувачів про вибухи.

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Вибухи у Києві - усі подробиці

ОНОВЛЕНО 22:50 Мер Києва Віталій Кличко попередив про можливу роботу ППО в районі Троєщини. До цього моніторингові ресурси уточнювали, що на лівому березі помічено "Шахеди". У місті оголошено повітряну тривогу.

Невдовзі у КМВА підтвердили роботу ППО в столиці.

Вибухи у Харкові - Росія вдарила КАБами

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про вибухи у Харкові. Є влучання у районі. Інформація щодо руйнувань уточнюється.

Натомість мер міста Ігор Терехов уточнив, що російські окупанти скинули КАБи.

Хто такий Олег Синєгубов? Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

Шахед - характеристики / Інфографіка: Главред

Удар по Україні - які прогнози щодо наступної атаки

До слова, російські окупанти вперше за 48 діб не атакували Україну ударними безпілотниками на кшталт "шахед", цей маневр може бути паузою перед масованим обстрілом. Таку думку висловив військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

Станом на 13 жовтня російські окупанти спорядили Х-101 8 літаків стратегічної авіації Ту-95МС. Також зафіксована активність військово-транспортного Іл-76, яким Росія доставляє боєприпаси на аеродроми.

У свою чергу, військовий аналітик Олексій Гетьман зазначив, що під час наступної ракетної атаки російські окупанти можуть випустити Україною до 300 повітряних цілей - і ракет, і дронів.

Гетьман припускає, що Росія може застосувати одночасно до 200 балістичних і крилатих ракет, а також "Шахеди". Тобто йдеться про комбіновану атаку. Серед цілей – енергооб'єкти.

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