Роcіяни змінили тактику обстрілів: Кім розкрив цікаву особливість ударів РФ

Окупанти перейшли до нової тактики, намагаючись залишити Миколаївську область без світла та тепла, розповів Віталій Кім.

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РФ застосовує нову тактику обстрілів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Росія використовує нову тактику обстрілів у Миколаївській області. Ворог без належної розвідки атакує склади та інші об’єкти, де теоретично можуть бути важливі ресурси. Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі телемарафону.

"Ворог продовжує щодня обстрілювати Куцурубську та Очаківську громади, але зараз перейшов до атак на інші території, зокрема Баштанський та Миколаївський райони, Снігурівську громаду, місто Миколаїв і його околиці", - розповів він.

Кім підкреслив, що окупанти намагаються вдарити по критичній інфраструктурі, щоб залишити область без електроенергії та тепла. Проте через слабку розвідку вони часто влучають у фермерські господарства та інші невійськові об'єкти.

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"Перше, вони націлені на об'єкти критичної інфраструктури, щоб позбавити нас світла і тепла. Друге, вони намагаються вражати військові цілі, але через погану розвідку потрапляють по фермерських угіддях", - пояснив очільник Миколаївської ОВА.

Хто такий Віталій Кім? Віталій Олександрович Кім – український підприємець і політик корейського походження. З 25 листопада 2020 року – голова Миколаївської обласної державної адміністрації, пише Вікіпедія.

Атаки РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, в ніч на 12 жовтня 2024 року Росія завдала масованого авіаудару по цивільній інфраструктурі Сум, пошкодивши багатоквартирний будинок та кілька приватних і адміністративних споруд. Внаслідок удару 30-річна жінка отримала поранення.

Також у ніч на суботу, 12 жовтня, українські сили знищили 24 з 28 ворожих безпілотників, запущених Росією. Ще два дрони було втрачено через протидію засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Крім цього, ворожа атака супроводжувалася ракетами невстановленого типу, які РФ запускала з території Бєлгородської області в РФ.

Як повідомляв Главред, у ніч на 11 жовтня російські окупанти вп'яте з початку місяця намагалися атакувати Київ дронами. Всі ворожі БПЛА були збиті силами ППО. Повітряна тривога в столиці тривала понад три години, повідомила Київська міська військова адміністрація.

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