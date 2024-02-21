Російські окупанти вже двічі обстріляли Україну ракетами "Циркон" - експерт

Росія вже двічі запускала по Київській області свою нову зброю-гіперзвукову ракету" Циркон", кажуть в інституті судових експертиз.

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Ракета "Циркон" не відповідає заявленим РФ тактико-технічним характеристикам експерт / колаж Главред, фото Міноборони РФ

Війська країни-агресора Росії двічі запускали ракету "Циркон" по об'єктах у Київській області. Про це повідомив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНІІСЕ) Олександр Рувін в інтерв'ю порталу "Вечірній Київ".

"Одна впала в Дніпровському районі, утворивши велику воронку. Друга - в полі в місті Вишневе, що під Києвом. Постраждала цивільна інфраструктура і мирні люди", - сказав він. Втім, ракети були вражені ППО і не досягли своїх цілей, тому виникають великі сумніви щодо точності цього типу ракет, додав він. Загалом, за словами Рувіна, ракета "Циркон" не відповідає заявленим РФ тактико-технічним характеристикам. Ця протикорабельна ракета 3м22 "Циркон" не летить зі швидкістю 8-9 махів (близько 10 тисяч кілометрів на годину), як заявляють росіяни. За даними відповідних служб, на кінцевій ділянці польоту ракета всього-на-всього долає 2,5 тисячі кілометрів на годину", - зазначив він.

Як каже Рувін, проте, ця ракета не має тієї руйнівної сили, яка зобов'язана бути згідно специфікаціям у протикорабельної ракети з боєкомплектом в 400 кілограмів вибухової речовини.

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Що таке ракета Циркон? Гіперзвукова крилата ракета Циркон - як заявляють в країні-агресорі РФ, це маневруюча протикорабельна ракета з повітряно-ракетним двигуном. Призначена для ураження кораблів (фрегатів, авіаносців), а також наземних об'єктів. За даними росЗМІ, цій ракеті "аналогів немає", так як і швидкість, і висота, і дальність циркону не може зафіксувати жодна система про. Ракета Циркон - це нібито гіперзвукова ракета, яка, згідно із заявою кремлівського диктатора Володимира Путіна, має дальність польоту понад 1 тис.км і розвиває швидкість до 9 Маха (3 км/сек).

Висота польоту: 30-40 км. Дальність: від 450 км до 1 тис. км. Європейські відкриті джерела дають цифри 450-650, Російські – 1 тис. Довжина ракети: 8-9, 5 м. Вага бойової частини: 300-400 кг.

"Циркон" розроблявся насамперед як зброя проти авіаносців, потопити який дуже складно. Але навряд чи ця ракета впорається зі своїм прямим призначенням.

"Тобто це черговий російський "аналоговнет" "Циркон", прийнятий на озброєння в Росії в 2023 році, виявився зовсім не унікальним, як, втім і їх "Кинджал", - підсумував Рувін.

Використання росіянами нових ракет проти України

Західні аналітики припускають, що Росія вже могла застосовувати по Україні крилаті ракети Х-69. За попередньою версією подій, ракети випускалися з літаків Су-34, проте носіями для цих засобів ураження можуть бути літаки ВКС РФ та інших моделей.

Як зазначає спеціалізований портал Defense Express, цілком ймовірно, РФ запустила ракети Х-69 в масове виробництво в лютому минулого року. Станом на вересень ця ракета ще проходила етап льотних випробувань.

У той же час, за словами фахівців, поки немає переконливих доказів того, що росіяни застосовували Х-69 з літака Су-57", і що сам факт застосування таких ракет є хіба що прагненням окупантів перевірити можливості Х-69 в умовах реальної бойової обстановки.

До того фахівці порталу Defense Express повідомили, що під час ракетної атаки на Київ 7 лютого 2024 року країна-агресор Росія, ймовірно, використовувала "гіперзвукову" ракету "Циркон".

Для запуску "циркону", кажуть експерти, використовували адаптований комплекс "Бастіон" або "Об'єкт-100", оскільки носії для цієї ракети - фрегат "Адмірал Горшков" і атомний підводний човен "Сєвєродвінськ" - знаходяться далеко за дальністю дистанції її пуску по Україні.

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