Попав у полон до десантників: окупант розкрив новий небезпечний план наступу РФ

Що повідомили військові:
- В районі Дронівки ситуація загострюється
- Ворог хоче наступати до пануючих висот на Слов'янському напрямку
- Росія планує обстрілювати три населені пункти Донеччини з новою силою
В районі населеного пункту Дронівка на Слов'янському напрямку щоденно загострюється ситуація. Про це повідомила у Telegram 81 окрема аеромобільна Слобожанська бригада.
Окупаційна армія країни-агресорки Росії постійно накопичує резерви в районі Сіверська та розгортає пункти дислокації у Серебрянському лісництві, щоб захопити Дронівку.
Водночас противник продовжує застосовувати тактику просочування у міжпозиційний простір 81 окремої аеромобільної бригади та намагається форсувати річку Сіверський Донець на гумових човнах в прибережній до Дронівки та Платонівки території. У подальшому окупанти хочуть провести диверсійні та штурмові дії в тилу позицій 81 ОАЕМБр.
Яку нову ціль переслідують окупанти
Українські десантники стримують спроби ворога просуватися та захоплюють у полон окупантів. Один із них розповів про плани армії РФ. Одна з нових пріоритетних цілей на Слов'янському напрямку для противника - це вихід до Закітного та Кривої Луки.
"У районі цих двох населених пунктів є пануючі висоти, тож їх ворог зможе використовувати як плацдарм для регулярних обстрілів Словʼянська, Лиману та Миколаївки", - додали військові.
Росія готується до прориву кордону України - про що попередив експерт
Главред писав, що на думку військового експерта Івана Ступака, наразі існує суттєва загроза того, що наземні операції російських окупаційних військ можуть розпочатися в ще якихось областях України.
За його словами, росіяни розраховують зайти невеликою кількістю своїх військ хоча б на 10-15 км вглиб території прикордонних областей і розтягнути українські війська.
Ситуація на фронті - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що українські Сили оборони суттєво переважають російські війська за ефективністю під час боїв у районі Куп’янська: за останні тижні втрати армії РФ на цій ділянці фронту виявилися у 27 разів більшими, ніж українські.
Раніше повідомлялося, що Гуляйполе на Запоріжжі опинилося в умовах фактичної "сірої зони" - лінія фронту проходить просто через міські квартали, а інтенсивність боїв зростає щодня.
Нещодавно підполковник ЗСУ Максим Жорін заявив, що захопити усю Донеччину до 1 квітня – це надзвичайно складне завдання для армії країни-агресора Росії. Росіяни постійно ставлять ці плани, але жодного разу їх не здійснили.
Про джерело: 81-ша окрема аеромобільна Слобожанська бригада
81-ша окрема аеромобільна Слобожанська бригада (81 ОАеМБр) — військове з'єднання у складі Десантно-штурмових військ Збройних сил України чисельністю у бригаду. Базується у містах Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ та Полтава — переважна більшість в районі, безпосередньо прилеглому до зони бойових дій у Донецькій області, пише Вікіпедія.
