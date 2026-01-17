Попав у полон до десантників: окупант розкрив новий небезпечний план наступу РФ

Росіяни хочуть взяти під вогняний приціл три важливі населені пункти Донеччини.

На Слов'янському напрямку ситуація ускладнюється / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Що повідомили військові:

В районі Дронівки ситуація загострюється

Ворог хоче наступати до пануючих висот на Слов'янському напрямку

Росія планує обстрілювати три населені пункти Донеччини з новою силою

В районі населеного пункту Дронівка на Слов'янському напрямку щоденно загострюється ситуація. Про це повідомила у Telegram 81 окрема аеромобільна Слобожанська бригада.

Окупаційна армія країни-агресорки Росії постійно накопичує резерви в районі Сіверська та розгортає пункти дислокації у Серебрянському лісництві, щоб захопити Дронівку.

Водночас противник продовжує застосовувати тактику просочування у міжпозиційний простір 81 окремої аеромобільної бригади та намагається форсувати річку Сіверський Донець на гумових човнах в прибережній до Дронівки та Платонівки території. У подальшому окупанти хочуть провести диверсійні та штурмові дії в тилу позицій 81 ОАЕМБр.

Яку нову ціль переслідують окупанти

Українські десантники стримують спроби ворога просуватися та захоплюють у полон окупантів. Один із них розповів про плани армії РФ. Одна з нових пріоритетних цілей на Слов'янському напрямку для противника - це вихід до Закітного та Кривої Луки.

"У районі цих двох населених пунктів є пануючі висоти, тож їх ворог зможе використовувати як плацдарм для регулярних обстрілів Словʼянська, Лиману та Миколаївки", - додали військові.

Лиман / Інфографіка: Главред

Росія готується до прориву кордону України - про що попередив експерт

Главред писав, що на думку військового експерта Івана Ступака, наразі існує суттєва загроза того, що наземні операції російських окупаційних військ можуть розпочатися в ще якихось областях України.

За його словами, росіяни розраховують зайти невеликою кількістю своїх військ хоча б на 10-15 км вглиб території прикордонних областей і розтягнути українські війська.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що українські Сили оборони суттєво переважають російські війська за ефективністю під час боїв у районі Куп’янська: за останні тижні втрати армії РФ на цій ділянці фронту виявилися у 27 разів більшими, ніж українські.

Раніше повідомлялося, що Гуляйполе на Запоріжжі опинилося в умовах фактичної "сірої зони" - лінія фронту проходить просто через міські квартали, а інтенсивність боїв зростає щодня.

Нещодавно підполковник ЗСУ Максим Жорін заявив, що захопити усю Донеччину до 1 квітня – це надзвичайно складне завдання для армії країни-агресора Росії. Росіяни постійно ставлять ці плани, але жодного разу їх не здійснили.

Про джерело: 81-ша окрема аеромобільна Слобожанська бригада 81-ша окрема аеромобільна Слобожанська бригада (81 ОАеМБр) — військове з'єднання у складі Десантно-штурмових військ Збройних сил України чисельністю у бригаду. Базується у містах Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ та Полтава — переважна більшість в районі, безпосередньо прилеглому до зони бойових дій у Донецькій області, пише Вікіпедія.

