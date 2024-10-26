ЗСУ перейшли в контрнаступ на Харківщині: військові пояснили важливість операції

В ЗСУ наголосили, що утримання позицій в районі населеного пункту Липці на Харківщині не дозволить ворогу просуватись в напрямку Харкова.

https://glavred.net/ukraine/vsu-pereshli-v-kontrnastuplenie-na-harkovshchine-voennye-obyasnili-vazhnost-operacii-10608713.html Посилання скопійоване

В ЗСУ пояснили небезпеку для Харкова / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 43 окрема механізована бригада

Коротко:

ЗСУ звільнили територію в районі селища Липці на Харківщині

Утримання цих позицій зменшить небезпеку для Харкова

Російські окупаційні війська можуть втратити можливість для подальшого просування на Харківщині, у випадку, якщо українські військові зможуть втримати оборону на нових позиціях неподалік селища Липці. Про це заявив речник ОТУ "Харків" Євген Романов в ефірі телемарафону коментуючи успішну операцію Сил оборони України зі звільнення території в районі села Липці в Харківській області.

"Це важливий напрямок, це Харківський напрямок. Якщо ми тримаємо оборону в районі Липців, то противник не може просуватися далі, розвивати свої загарбницькі наміри щодо Харкова", — сказав Євгеній Романов. відео дня

За його словами, у Липцях значні руйнування, майже всі будинки стали непридатними для проживання, і місцеві жителі покинули село, зараз там розташовані українські військові.

Що таке ОТУ "Харків"? Оперативне-тактичне угруповання "Харків" (ОТУ "Харків") — об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Входить до складу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Створене під час російського вторгнення в Україну у 2022 році. Частини угрупування брали участь у Харківському контрнаступі, пише Вікіпедія.

Бої на Харківщині - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомлявГлавред, Сили оборони України успішно здійснили контратаку в Харківській області. В 3-й ОШБр зазначили, що українським військовим вдалось не лише повернули раніше втрачені позиції, але й взяти в полон значну кількість російських військових, поповнивши обмінний фонд.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло зазначив, що в напрямку Борової російські війська досягли тактичної переваги в районі Андріївки, але до Борової ще досить далеко.

Тим часом підрозділ "Братство" за підтримки 77-ї окремої аеромобільної бригади звільнив населений пункт Кругляківка в Куп'янському районі, операція тривала з 7 по 14 жовтня 2024 року, повідомляє ГУР.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред