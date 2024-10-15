Харків може стати непридатним для життя: експерт озвучив цинічний план ворога

Окупанти спробують масово використовувати авіабомби, щоб "пробити собі шлях до Харкова".

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Ворог хоче взяти місто під вогневий контроль / Коллаж: Главред, фото Генштаб ЗСУ, deepstate

Армія РФ намагається просуватися у Харківській області. Окупанти хочуть взяти Харків під вогневий контроль. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

За його словами, окупанти можуть вдатися до звичної тактики терору — масово використовувати КАБи, щоб "пробити собі шлях до міста", знищуючи все на своєму шляху авіабомбами.

"Така загроза є і вона може бути реалізована... Кориговані авіабомби – звичайно, страшна зброя. Ми бачимо, як швидко росіяни зруйнували Вовчанськ. І Авдіївку теж було розбито набагато швидше, ніж той самий Бахмут.", - розповідає Іван Ступак. відео дня

На думку військового експерта, КАБ – дуже дешева зброя, яка не вибирає мету.

"Росія застосовує КАБи приблизно за таким принципом: не долетіла перша бомба – нічого страшного, долетить друга та третя. Це ж не ракета ціною в один чи кілька мільйонів доларів. Кинули один КАБ, другий, третій – і переорали всю землю. Нічого не лишається. І, на жаль, ми поки що нічого не можемо цьому протиставити.", - зазначає Ступак.

З його слів, саме за допомогою КАБів росіяни можуть спробувати зробити північ Харкова непридатним для проживання. Щоб люди звідти переїхали, наприклад, до Києва, Дніпра, Житомира, Чопа, Ужгорода та інших міст, і стали внутрішньо переміщеними особами. І це одна з цілей РФ, адже в такому разі буде нове навантаження на бюджет, оскільки цим людям необхідно буде виплачувати допомогу. Крім того, бізнес закриється і не зможе сплачувати податки.

Ступак наголошує, що подібний сценарій створить проблеми для українського бюджету, оскільки не вистачатиме коштів на виплати військовим та на закупівлю боєприпасів.

КАБ інфографіка / Інфографіка: Главред

Хто такий Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.



Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Що відбувається в Харківській області - останні новини

Нагадаємо, командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко наголошував, що мета ворога - наблизитися до Харкова і взяти окремі райони міста під вогневий контроль. Також росіяни прагнуть повністю захопити Вовчанськ, щоб отримати плацдарм для посилення наступу на Куп'янському напрямку.

Юрій Федоренко наголошував, що російські окупаційні війська намагаються вийти на лівобережжя річки Оскіл у Куп'янському районі Харківської області і там закріпитися. Також їм поставили завдання в короткі терміни захопити важливий населений пункт Куп'янськ-Вузловий.

Начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін заявляв, що Куп'янськ зазнає важких руйнувань від російських авіаударів, зокрема КАБами - у місті зафіксовані значні руйнування. Голова МВА підкреслював, що вся критична та цивільна інфраструктура, включно з підприємствами, була знищена, і ворог продовжує дотримуватися тактики "випаленої землі".

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