"Доводила себе": LELEKA розповіла, як потрапила до психіатричної лікарні

Представниця України на Євробаченні відверто розповіла про свій діагноз.

LELEKA — Євробачення 2026

Українська співачка LELEKA відверто розповіла про своє лікування в психіатричній лікарні в Німеччині. В інтерв'ю на каналі "Розмова" вона зізналася, що кілька разів страждала від важких депресивних епізодів.

Після початку повномасштабного вторгнення співачка спрямувала всю свою енергію на допомогу українським біженцям. Постійна напруга та переживання за родину, яка залишилася в Україні, залишили свій відбиток на нестабільному психічному стані артистки.

LELEKA - діагноз

"Я без зупинки то переводила, то селила людей. Ну і сім'я, батьки, всі, тобто це близько до лінії фронту. Це розриває душу. Я навіть досі не можу уявити, як це людям, які тут (в Україні — прим. ред.) були. І ти не можеш собі пробачити, що ти зараз не там", — зізналася LELEKA.

Через ці обставини стан виконавиці погіршився, і їй довелося звернутися за допомогою до фахівців. У 2022 році співачка страждала від депресивного розладу.

"Насправді у мене було кілька фаз ще до цього. Вони були викликані моїми внутрішніми патернами, тому що я постійно в якихось кризових ситуаціях доводила себе до саморуйнування. А тут такі обсяги... Це був важкий депресивний епізод", — розповіла артистка.

LELEKA — інтерв'ю

Зірка поділилася, що в Німеччині отримала кваліфіковану психіатричну допомогу, а умови в лікарні її повністю влаштували. LELEKA лікувалася у відкритому відділенні, де не було обмежень на пересування та соціальну активність. Співачка закликала не відкладати звернення по допомогу, якщо ви відчуваєте в цьому потребу.

"Це було найкраще рішення. Дуже страшно прийняти це рішення. Взагалі усвідомити, що тобі може знадобитися допомога. Дуже часто з психічними захворюваннями звертаються за допомогою, коли вже пізно. Чим довше ти терпиш і думаєш, що сам впораєшся, тим важче буде виходити", — підсумувала виконавиця.

Leleka, Лелека

Євробачення-2026 Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

