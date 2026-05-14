Син путіністки Валерії терміново покинув Росію: родина відреклася від нього

Син прихильниці Путіна Валерії не пішов на службу, а, набравши боргів, втік з Росії.

Син Валерії втік з РФ

Син популярної в терористичній Росії співачки Валерії, яка разом зі своїм чоловіком-продюсером підтримує криваве вторгнення Росії в Україну, виїхав до Дубая.

Як повідомляють російські пропагандисти, Арсеній Шульгін визнаний банкрутом у Росії. Заява про визнання банкрутом сина співачки Валерії Арсенія Шульгіна надійшла до Арбітражного суду Москви.

Тим часом, чоловік-путініст співачки Йосип Пригожин зробив вигляд, що нічого не знає про фінансові проблеми пасинка.

Валерія виховала "гідного" громадянина своєї країни / фото: t.me, Валерія

"Діти вже дорослі, нібито неправильно задавати їм зайві питання, якщо вони самі цю тему не піднімають. У всіх свої сім'ї, всі зайняті своїми справами. Ніхто не розповідає, ким займається. Ми на зв'язку, але з інших питань, не по справах. Діти, онуки, здоров'я. Ми в їхні справи не ліземо", — сказав Йосип Пригожин.

Проблеми з кредиторами у сина Валерії виникли не вперше: раніше претензії до нього висував і інший діловий партнер — Валентин Демчук. Як повідомлялося, розмір вимог за договором позики становив понад 587 тис. доларів (близько 20 млн гривень).

Зазначимо, що син Валерії разом із дружиною та двома дітьми виїхав до Дубая на постійне проживання.

Про особу: Валерія Хто така співачка Валерія? Валерія — російська естрадна співачка, народна артистка Росії (2013), народна артистка Чеченської (2017) та Кабардино-Балкарської (2018) республік. Народна артистка ПМР (2016).

18 березня 2022 року виступила в "Лужниках" на мітингу-концерті на честь річниці анексії Криму під назвою "За мир без нацизму! За Росію! За Президента".

7 січня 2023 року, на тлі вторгнення Росії в Україну, Валерія була внесена до санкційного списку України за "роль у російській пропаганді".

