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РФ готує потужний наступ у "червоні дні": в ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті

Руслана Заклінська
22 лютого 2024, 20:49
На Авдіївському та Мар'їнському напрямках відбувається більшість авіаційних, артилерійських ударів та атак дронів-камікадзе, зазначив речник ОСУВ "Таврія".
РФ готує потужний наступ у 'червоні дні': в ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті
Мар’їнський напрямок - нова гаряча точка / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Після захоплення Авдіївки російські окупанти не зупиняються, а перегруповуються і підтягують нові ресурси. На Мар’їнському напрямку окупанти більше 30 разів намагалися прорвати українську оборону від початку доби. Про це повідомив речник ОСУВ "Таврія", офіцер Збройних сил України Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

"У нас гаряча точка ще одна, як мінімум. Це Мар’їнський напрямок. За свіжими даними від початку доби до 18:00 лише на цьому напрямку в районі населених пунктів Новомихайлівка та Побєда ворог за підтримки авіації 31 раз намагався прорвати оборону наших військ…При цьому на Авдіївському напрямку за сьогодні до того ж часу наші воїни відбили 7 атак ворога в районі сіл Орлівка, Сєвєрне, Первомайське і Невельське", - розповів Лиховій.

Він підкреслив, що з усієї операційної зони ОСУВ "Таврія" саме на Авдіївському та Мар'їнському напрямках відбувається більшість авіаційних, артилерійських ударів та атак дронів-камікадзе. Лиховій підкреслив, що українським військам вдалося відновити кілька позицій за середу та четвер. Також на Авдіївському напрямку в полон здалися більше десятка окупантів.

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За його словами, за чотири місяці операції втрати росіян склали більше 47 тисяч осіб. Лиховій зауважив, що в росіян ймовірно є "червоні дати" календаря – 23 і 24 лютого, річниця повномасштабного вторгнення.

"Тому є підстави вважати, що це тільки прелюдія до наступу на Авдіївському напрямку. Про це є розвідувальна інформація, є готовність зустріти ворога більшими ресурсами – наші підрозділи посилюються, заходять додаткові сили, створюються додаткові позиції, щоб зупинити ворога", - додав він.

Українські військові не лише усвідомлюють загрозу, але і активно готуються відповісти окупантам. Лиховій наголосив, що ЗСУ не дають окупантам розвинути успіхи після Авдіївки.

"Там ідуть складні бої, позиції відновлюються нашими військами. Ворог потрапляє в полон, а це свідчить про те, що відбуваються певні бойові близькі зітнення", - додав він.

Лиховій зазначив, що ворог веде наступальні дії малими штурмовими групами за підтримки малої кількості бронетехніки.

Війна в Україні

Нагадаємо, окупантии планують активні бойові дії як у Харківській, так і в Херсонській областях. Ветеран АТО Євген Дикий заявив, що після захоплення Авдіївки росіяни мають три пріоритети на полі бою. Вони включають Куп'янськ, Кринки на лівобережжі Херсонщини та Роботине.

Як повідомляв Главред, війна в Україні може перейти в стадію заморозки через недостатню допомогу від Заходу, який уникає ескалації конфлікту з Росією. Колишній заступник Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко, вважає, що тривалысть війни залежить від міжнародної підтримки та рішучості союзників.

Крім цього, плацдарм ЗСУ на лівому березі Дніпра у Кринках знаходиться в зоні вогневого захисту і підтримки військ. Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що позиції будуть розширюватися, а окупанти стикаються з проблемами у забезпеченні через складну логістику.

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війна в Україні Авдіївка Мар'їнка війна Росії та України
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