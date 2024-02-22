"Наступають з двох сторін": Дикий розповів про три пріоритети росіян

Російські загарбники не зменшують тиск на Сили оборони України після захоплення Авдіївки.

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Дикий розповів про три пріоритети росіян / колаж: Главред, фото: скріншот, росЗМІ

Окуповані збираються провести активні бойові дії на різних ділянках фронту - і в Харківській і в Херсонській області. Про це розповів ветеран АТО, колишній комнандир батальйону "Айдар" Євген Дикий в ефірі телемарафону.

Згідно з його заявою, російські загарбники хочуть перехопити ініціативу і після захоплення Авдіївки в Донецькій області поставили собі три пріоритети на полі бою.

За словами експерта, у противника є три рівня пріоритетності, де перше місце займає Куп'янськ, те місто, яке ЗСУ звільнили восени 2022 року.

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Другим місцем у пріоритеті для ворожої армії залишається плацдарм на Лівобережжі Херсонщини, а саме - Кринки, де вони штурмують Сили оборони України.

Третє місце в пріоритеті росіян - Работине Запорізької області. Захоплення цього села має стратегічне значення і, швидше за все, є "генеральською" операцією для ворожих військ.

"Работинський виступ - це одна з тих ділянок, на яких росіяни намагаються перехопити ініціативу і де йде досить потужний їх наступ з двох сторін. Поки правда це наступ, який триває як мінімум днів п'ять, успіхів особливих немає. Тобто на околиці Работино вони вийшли і там застрягли. Логіка росіян тут зрозуміла — у них була насправді дуже непогано побудована "лінія Суровікіна", яка складається з трьох ліній і всі вони між собою взаємопов'язані і воно працює саме все разом", - заявив Євген Дикий.

Ситуація на фронті

Як повідомляв Главред, смуга фронту поблизу населеного пункту Терни зараз є найгарячішою ділянкою на Лимансько-Куп'янському напрямку. Про це сказав начальник прес-служби ОСУВ "Хортиця", офіцер Збройних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Також, генерал армії України, керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж відреагував на те, що Інститут вивчення війни нещодавно заявив, що російські окупанти захопили село в Донецькій області. Однак українські військові кажуть, що зараз там тривають бойові дії.

До того ж, плацдарм Збройних сил України на Лівому березі Дніпра Херсонської області в Кринках в зоні вогневої захисту і підтримки військ. Позиції по можливості будуть розширюватися. Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

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