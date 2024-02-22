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У ЗСУ розкрили плани щодо лівобережжя Херсонської області

Андрій Ганчук
22 лютого 2024, 14:25
Плацдарм бійців ЗСУ в Кринках Херсонської області створює серйозні проблеми для окупантів Росії, сказав представник Сухопутних військ Іван Тимочко.
Херсонщина, Крим
Бійці ЗСУ розширюватимуть плацдарм на Лівобережжі Херсонщини - Сухопутні війська / Колаж: Главред, фото: Telegram-канал В. Зеленського, УНІАН

Плацдарм Збройних сил України на лівому березі Дніпра Херсонської області у Кринках в зоні вогневої захисту і підтримки військ. Позиції по можливості будуть розширюватися. Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Як повідомляє 24 канал, він розповів про те, що окупанти стикаються з викликами, оскільки їхня логістика простягається через материкову Україну.

"Доїхати до лівого берега Дніпра, з урахуванням контратак наших військ, це теж якийсь квест для окупантів. Насправді не так все легко постачати", - зазначив Тимочко.

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Також він додав, що забезпечення херсонського угруповання окупантів через Крим також стикається з проблемами. Водні переправи із захопленого півострова на материкову Україну знищені, є проблеми і з флотом. Крім того, не можна назвати надійною артерією і Кримський міст, який перекривають під час повітряної тривоги.

ЗСУ можуть розширити плацдарм на Херсонщині

За словами військового, Кринки є дуже важливим плацдармом, і українські війська будуть його розширювати, щоб отримати можливість для форсування Дніпра з метою перекидання техніки або використання барж.

"Чи станеться це? Звичайно, тому що територія утримується росіянами. Якщо постане питання розширювати Херсонський напрямок, або потенційно наші війська матимуть можливість, звичайно, це буде використано. Водночас для ворога це становить загрозу", - наголосив Іван Тимочко.

Ситуація на лівобережжі Херсонщини

Раньше морпіхи підняли ще один прапор України у Кринках на лівобережжі Херсонщини. Бійці додали, що для звільнення регіону потрібно виконати ще багато роботи.

20 лютого міністр оборони окупантів Росії Сергій Шойгу "доповів" директору Кремля Володимиру Путіну про те, що Кринки нібито під контролем загарбників. Цю інформацію не підтвердили в середовищі російських військових пропагандистів.

Пізніше в Силах оборони України офіційно заявили, що ЗСУ контролюють плацдарм у Кринках.

"Російсько-окупаційні війська, не маючи успіху в штурмових діях на лівобережній Херсонщині, вдалися до маніпуляцій та фальсифікації фактів. Військово-політичне керівництво країни агресора заявило про зачистку плацдарму на лівому березі Дніпра. Офіційно повідомляємо, що дана інформація не відповідає дійсності", - підкреслювалося в повідомленні.

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ЗСУ війська Росії Херсонська область війна Росії та України
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