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РФ готує масовані удари: у ЗСУ назвали, чим планує бити ворог

Олексій Тесля
17 грудня 2023, 11:44
Індикатором запасів РФ є інтенсивність нанесення ударів, вважає Юрій Ігнат.
Гнат
Юрій Ігнат прокоментував удари дронів РФ по Україні / Колаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua

Іран продовжує постачати Росії дрони-камікадзе типу "Шахед", а індикатором їх запасів у РФ є інтенсивність нанесення ударів по Україні, заявив речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Думаю, що індикатором їх запасів є інтенсивність нанесення ударів. Якщо дронів буде більше використовуватися, значить мають більше в наявності. Виготовляють у себе і продовжують отримувати від Ірану. Дозовані поставки йдуть постійно і ворог їх використовує", - розповів він в ефірі телемарафону.

За словами спікера Повітряних сил, нещодавно ворог застосував рекордну кількість "Шахедів" - 75 одиниць, що летіли у бік столиці. Ймовірно, безпілотників ворог буде застосовувати більше, а ракет – менше.

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"Ми бачимо, що противник крилаті ракети майже не застосовує. Єдиний випадок був у грудні, коли запустили 19 ракет повітряного базування, 14 з яких Сили оборони збили", - додав Ігнат.

Хто такий Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Удари РФ по Україні

Раніше у ЗСУ розкрили деталі нової атаки дронів РФ по Україні. Окупанти намагаються запускати безпілотники з території тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ збили 20 "Шахедів" і ракету Х-59. Українські захисники відбили в ніч з 16 на 17 грудня чергову російську атаку, яка тривала з вечора минулої доби.

Стало відомо, який об'єкт намагалася вразити РФ. Військовий експерт Сергій Згурець зазначив, що РФ цього разу використовувала ракети 48н6, які, за словами експерта, є "зброєю терору" і запускаються з Брянської області.

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війна Росії та України Юрій Ігнат атака дронів
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