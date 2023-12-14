Війну в Україні можна виграти впродовж трьох років - міністр оборони Естонії

Перемога нашої держави може бути досягнута і нав’язуванням перспектив Україні, вважає Ханно Певкур.

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У Міноборони Естонії розповіли про перемогу України у війні / колаж: Главред, фото: АрміяInform, 43 окрема механізована бригада

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що війну, яку країна-агресорка Росія розв’язала проти України, можна виграти протягом наступних трьох років.

"Перемога України та поразка Росії у цій війні досяжні. Насправді цю війну можна виграти протягом наступних трьох років або навіть менше, якщо скоригувати та збільшивши обсяги військового виробництва", - наголосив Ханно Певкур на своїй сторінці у Twitter.

Він також додав, що перемога української держави може бути досягнута і нав’язуванням перспектив Україні та збільшивши рівень виснаження РФ.

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Нагадаємо, що розвідка в Естонії розкрила цілі ЗСУ на лівобережжі Херсонщини. Збройні сили України створили плацдарм на лівому березі Дніпра для відтіснення російських сил і зменшення обстрілів Херсона.

Міністр оборони Естонії сказав, яка зброя потрібна ЗСУ.

Лише за допомогою літаків Україна не зможе звільнити свої території від окупантів. Першочергово українським військовим потрібна інша зброя.

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