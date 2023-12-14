Війну в Україні можна виграти впродовж трьох років - міністр оборони Естонії

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що війну, яку країна-агресорка Росія розв’язала проти України, можна виграти протягом наступних трьох років.
"Перемога України та поразка Росії у цій війні досяжні. Насправді цю війну можна виграти протягом наступних трьох років або навіть менше, якщо скоригувати та збільшивши обсяги військового виробництва", - наголосив Ханно Певкур на своїй сторінці у Twitter.
Він також додав, що перемога української держави може бути досягнута і нав’язуванням перспектив Україні та збільшивши рівень виснаження РФ.
Нагадаємо, що розвідка в Естонії розкрила цілі ЗСУ на лівобережжі Херсонщини. Збройні сили України створили плацдарм на лівому березі Дніпра для відтіснення російських сил і зменшення обстрілів Херсона.
Міністр оборони Естонії сказав, яка зброя потрібна ЗСУ.
Лише за допомогою літаків Україна не зможе звільнити свої території від окупантів. Першочергово українським військовим потрібна інша зброя.
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