Росіяни прикривались полоненими воїнами ЗСУ під час штурму: у СтратКомі відреагували

На Запорізькому напрямку російські окупанти прикриваються полоненими українськими військовими під час власного наступу.

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Росіяни прикриваються полоненими військовими / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот: відео Радіо Свобода

Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердило, що російські окупанти використали полонених українських військових як "живий щит".

"На Запорізькому напрямку окупанти вирішили використати полонених, як "живий щит", паралельно обстрілюючи українські позиції", - йдеться у повідомленні СтратКом ЗСУ у Telegram.

У відомстві назвали це черговою ілюстрацією варварської суті агресії РФ проти України.

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"За ці та інші воєнні злочини російські військові та їхнє керівництво обов'язково будуть покарані міжнародним трибуналом", - підсумовує пресслужба.

Нагадаємо, що у Мережі з'явились кадри, де окупанти зробили "щит" з військовополонених під час штурму. На відео видно, як попереду йде людина з піднятими руками, а позаду - військові армії РФ зі зброєю.

Окупанти проводять дорогі наступальні операції. Нинішній наступ окупаційних російських військ у несприятливий час може бути пов'язаний з тривалими дискусіями на Заході щодо подальшої підтримки України.

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