Росія атакувала Україну дронами-камікадзе: сили ППО знищили частину

Росіяни випустили безпілотники з окупованого Криму, з району Балаклави.

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Росіяни атакували Україну дронами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Командування об'єднаних сил ЗСУ

Вночі з 11 на 12 грудня російські війська здійснили атаку на територію України за допомогою безпілотників-камікадзе. Силам ППО вдалось знищити 9 з 15 безпілотнкиків. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, окупанти атакували Україну дронами-камікадзе з окупованого Криму. Цього разу пуски були здійснені з району Балаклави.

"У ніч на 12 грудня 2023 року російські окупанти знову атакували безпілотниками типу Shahed з окупованого Криму, цього разу з району Балаклави", - повідомили Повітряні сили ЗСУ. відео дня

В Україні зафіксували 15 ударних безпілотників, які прямували до різних областей України. Проте завдяки мобільним вогневим групам Сил оборони, дев'ять з цих дронів успішно знищили.

Також зенітні ракетні підрозділи повітряного командування "Схід" знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59. Одну з них знищили в Дніпропетровській області, а другу - в Запорізькій.

Атаки окупантів

Нагадаємо, вночі 11 грудня, окупанти здійснили атаку на Україну дронами та балістичними ракетами. Всі цілі ворога були знищені за допомогою ППО. Безпілотники "Shahed" запустили із окупованого Криму, з районів Чауда та Бельбек. Зафіксовано 18 випусків ударних БПЛА "Shahed-136/131".

Також 11 грудня в Києві прогриміло 10 вибухів. Голова Київської міської військової адміністрації, Сергій Попко, повідомив, що російські окупанти спробували здійснити ракетний удар по Києву за аналогічним сценарієм до попередньої атаки місяць тому, випустивши балістичні ракети по столиці.

Як раніше повідомляв Главред, після 79-денної паузи російські окупанти відновили ракетні удари по Києву. Вранці 8 грудня в Київській області прогриміли вибухи та працювали сили ППО. Голова Київської міської військової адміністрації, Сергій Попко, повідомив, що Росія здійснювала удари крилатими ракетами з військових літаків стратегічної авіації Ту-95МС.

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