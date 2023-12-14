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"Виграли битву за Чорне море": Кулеба розкрив успіхи ЗСУ під час контрнаступу

Юлія Закрепа
14 грудня 2023, 14:56
Кулеба розповів, що ЗСУ виграли битву за Чорне море і тим самим відновили постійний потік морського експорту
'Виграли битву за Чорне море': Кулеба розкрив успіхи ЗСУ під час контрнаступу
Кулеба розповів про успіхи ЗСУ під час наступу / колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив переконанння, що Україна має шанс на перемогу та розповів про успіхи ЗСУ на полі бою.

Попри складнощі із контрнаступом, на думку Кулеби, Україна досягла помітних результатів за останні місяці. Це - битва за Чорне море та плацдарм на лівому березі Дніпра, передає ТСН.

"Ми виграли битву за Чорне море і тим самим відновили постійний потік морського експорту, приносячи користь як нашій економіці, так і глобальній продовольчій безпеці. Ми досягли перемог на південному фронті, нещодавно закріпили плацдарм на східному березі Дніпра. І в інших місцях ми стримали величезні російські напади та завдали значних втрат російським силам, зокрема, зірвавши їхні спроби на Авдіївку та Куп'янськ. Незважаючи на величезні зусилля, російські війська не зуміли досягти жодних успіхів на землі", - наголосив дипломат.

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Наступ ЗСУ: ситуація на фронті

Нагадаємо, що ЗСУ нанесли великі втрати окупантам та просунулись вперед під Авдіївкою. Сили оборони контратакували під Авдіївкою позиції загарбників і 19 листопада здійснили підтверджене просування вперед.

Українська армія просунулася вперед на Мелітопольському напрямку. Військовий оглядач зазначає, що за останні кілька днів українські війська досягли невизначеного успіху на захід від Роботиного в напрямку Копані.

Зеленський прокоментував повільний контрнаступ ЗСУ. Під час конференції він наголосив, що російські війська цьогоріч не мали жодних перемог на фронті. Найбільше окупаційних військ зосереджено на сході - сотні тисяч військових.

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війна в Україні ЗСУ контрнаступ ЗСУ
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