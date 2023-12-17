Під ударом два міста: у ЗСУ розкрили деталі нової атаки дронів РФ по Україні

У ніч на 17 грудня російські окупанти випустили по Україні 20 дронов-камікадзе, повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"Але сьогодні ми бачили серйозну роботу протиповітряної оборони в Херсонській області та місті Херсоні. Падіння уламків є, частина ударних БПЛА була направлена саме по Херсону, там відпрацювали", - розповів він в ефірі інформаційного телемарафону.
Український військовий уточнив, що російські ударні дрони також прямували в Хмельницьку область, в район Старокостянтинова, де знаходиться військовий аеродром.
"Ми вже знаємо, місто Старокостянтинів стало символом знищення "Шахедів". Сьогодні ворог теж направив частину ударних БПЛА саме в цьому напрямку", - додав він.
Хто такий Юрій Ігнат
Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).
Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".
Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".
Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.
Подробиці атаки російських дронів
У свою чергу прес-секретар Сил оборони півдня Наталія Гуменюк уточнила, що окупанти намагаються запускати безпілотники з території тимчасово окупованого Криму, розширюючи географію майданчиків.
Вона уточнила, що якщо раніше дрони запускали з мису Чауда, то останнім часом фіксуються пуски і в напрямку Балаклави в Криму.
За її даними, в ніч на 17 грудня на півдні бойова робота велася переважно на Херсонщині та Одещині. За словами прес-секретаря Сил оборони півдня, в Херсонській області було знищено 7 безпілотників, в Одеській області — 9. Але в результаті падіння одного зі збитих безпілотників стався вибух в житловому будинку.
"Це ще раз говорить, що ворог направляє безпілотники таким чином, щоб їх територія пролягала над житловими кварталами. Відомо про одну загиблу людину, що спалахнула пожежа була оперативно ліквідована. Є руйнування кількох приватних будинків, вибухова хвиля була дуже потужна", - додала Гуменюк.
Хто така Наталія Гуменюк
Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.
Удари РФ по Україні
Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ збили 20 "Шахедів" і ракету Х-59. Українські захисники відбили в ніч з 16 на 17 грудня чергову російську атаку, яка тривала з вечора минулої доби.
Нагадаємо, що РФ запустила по півдню України понад 40 дронів. За попередніми даними, сили ППО збили 32 ворожих дрона в небі над Одеською областю і сім – над Миколаївщиною.
Стало відомо, який об'єкт намагалася уразити РФ. Військовий експерт Сергій Згурець зазначив, що РФ цього разу використовувала ракети 48н6, які, за словами експерта, є "зброєю терору" і запускаються з Брянської області.
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