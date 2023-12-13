УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Атака на Київ 13 грудня: стало відомо, який об'єкт намагалась уразити РФ

Яна Ставська
13 грудня 2023, 21:47
Росія не просто так застосувала проти Києва рекордну кількість С-400.
Атака на Київ 13 грудня: стало відомо, який об'єкт намагалась уразити РФ
Росія вдарила по Києву, десятки постраждалих / Колаж Главреда, фото: ДСНС, t.me/VA_Kyiv

У ніч на 13 грудня Росія атакувала Київ рекордною кількістю балістичних ракет, щоб уразити один енергооб'єкт, вважає військовий експерт Сергій Згурець.

Згурець зауважив, що РФ цього разу використала ракети 48Н6, що, за словами експерта, є "зброєю терору" та запускаються з Брянської області.

"Коли ці ракети використовуються для повітряних цілей, то вони є керованими, втім, коли по наземних цілях, то після пуску ракета втрачає звʼязок з керованою РЛС і прямує в район цілі по певних координатах", - йдеться у блозі Згурця на Еспресо.

відео дня

Однак атака по Києву була спрямована проти одного конкретного енергооб'єкта.

В разі влучення ракети, ТЕЦ мала б суттєві пошкодження і значна частина міста залишилася б без світла.

"Як на мене, план противника полягав в тому, що перед атакою була проведена хакерська атака на "Київстар". Тому це більше схоже на комплексну атаку на обʼєкти України", - вважає Згурець.

Водночас вирви від уламків ракет були результатом детонації цих ракет на землі.

Згурець підсумував, що зараз Росія шукає оптимальні ресурси для терору й відповідно робить ставки на ракети до С-400.

"Для нас головними засобами протидії таким ракетам є комплекси Patriot й SAMP-T, які вмикають автоматичний режим роботи по таких цілях. Втім, виникає головна проблема - кількість ракет до цих систем ППО, яка повинна вирішуватись нашими партнерами поряд із постачанням систем Patriot й SAMP-T", - пояснив експерт.

Втім, на думку Згурця, варто змінювати стратегію протидії ракетним обстрілам РФ. Зокрема, розробити систему заходів для виявлення та знищення пускових установок С-400 в тій Брянській області, використовуючи супутникові дані від українських партнерів.

Хто такий Сергій Згурець

Сергій Згурець - український журналіст і військовий експерт. Автор наукових видань про військово-промисловий комплекс України. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, головний редактор однойменного журналу. Член правління громадянської організації Ліга оборонних підприємств України, пише Вікіпедія.

Атака на Київ 13 грудня

Цієї ночі Росія атакувала Київ 10 ракетами С-400. Усі ворожі цілі було збито, а проте уламки пошкодили міську інфраструктуру та припарковані автомобілі. Відомо про 53 постраждалих, серед яких є 6 дітей.

Президент Володимир Зеленський після нічної атаки на Київ наголосив, що Україна потребує більше систем ППО.

За словами Олега Жданова, в Росії можуть виробляти до 20 балістичних ракет на місяць до комплексу С-400. В запасах у ворога може бути декілька десятків, а може навіть сотень таких ракет.

Військовий експерт каже, що з комплексу С-400, за непідтвердженими даними, в режимі "земля - земля" російська армія може обстрілювати територію України на дальність не більше 200-220 кілометрів.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини Києва війна в Україні війна Росії та України ракетний удар
Реклама

Головне за день

Наступ Росії набирає обертів: найбільше окупанти атакували Авдіївку

Наступ Росії набирає обертів: найбільше окупанти атакували Авдіївку

20:51 Україна
Єврокомісія розморозила 10 мільярдів євро для Угорщини, але все не так просто

Єврокомісія розморозила 10 мільярдів євро для Угорщини, але все не так просто

20:40 Політика
"Сакральна дата": експерт назвав небезпечні дні, коли РФ готує ракетні удари по Україні

"Сакральна дата": експерт назвав небезпечні дні, коли РФ готує ракетні удари по Україні

19:56 Україна
Всі головні новини

Останні новини

21:47

Атака на Київ 13 грудня: стало відомо, який об'єкт намагалась уразити РФ

21:05

Пропагандисти зганьбилися знову: патріот Росії SHAMAN виступить у Києві

20:55

Масштабна хакерська атака на "Київстар": експерт назвав дві країни, які її фінансували

20:51

Наступ Росії набирає обертів: найбільше окупанти атакували Авдіївку

20:40

Єврокомісія розморозила 10 мільярдів євро для Угорщини, але все не так просто

Атаку на Київстар готували кілька місяців, до неї можуть бути причетні спецслужби РФ - КорсунАтаку на Київстар готували кілька місяців, до неї можуть бути причетні спецслужби РФ - Корсун
20:08

Перебіг подій на фронті залежатиме від політичної ситуаці в Росії - Тимочко

20:00

Що добре прибирає жирні плями: навіть ті, що не відпираються

19:58

У РФ назвали невиліковний діагноз Пугачової

19:56

"Сакральна дата": експерт назвав небезпечні дні, коли РФ готує ракетні удари по Україні

Реклама
19:47

Україну накриває потужний циклон: які регіони засипатиме снігом

19:20

Росіяни не взяли Мар'їнку: ЗСУ тримають оборону - Тарнавський

19:16

Україна має шанс на допомогу: роботу Конгресу продовжено ще на тиждень - нардепка

19:14

Ексчоловік Лорак з'явився на світському заході в обнімку з учасницею "Холостяка"

19:10

Військовий експерт пояснив, чи багато у РФ ракет 48Н6, якими вони б'ють по Києву

19:10

Тільки геній помітить каблучку на малюнку: складна оптична ілюзія, яка під силу не усім

19:10

Навіщо Росія б'є балістикою по Києву?Погляд

19:02

"Молимося та віримо": мама тяжкохворої Тишкевич порушила мовчання про хворобу

18:49

Українці можуть переплачувати за газ через проблеми з пропискою: у "Нафтогазі" розповіли, що робити

18:26

Зеленський провів зустрічі з лідерами країн Північної Європи: про що говорилиФото

18:18

Моторошні кадри: окупанти зробили "щит" з військовополонених під час штурму

Реклама
18:14

Вирішив не соромитися: "втікач" Іван Дорн зібрався випускати російськомовний альбом

18:12

"Військових це не торкнулося": як проблеми в "Київстар" вплинули на військових

18:00

Росія вперше за рік атакувала Київ ракетами С-400: Жданов розкрив загрози

18:00

Не переїдайте: 7 продуктів, які викликають печію

17:37

Як пробити засмічення в раковині на кухні: спосіб, про який багато хто не знає

17:29

На час усунення наслідків хакерської атаки Київстар ТБ розширив доступ до телеканалів

17:20

У разі захоплення Часового Яру низка міст опиняться під вогнем РСЗВ окупантів - журналіст

17:20

Угорщина готова скасувати вето на допомогу Україні, якщо ЄС розморозить її кошти

17:18

"Позиції переходять із рук у руки": Калашніков розповів про непросту ситуацію на фронті

17:16

Все відбувається за частки секунди: Світан пояснив, як Patriot збиває ракети над Києвом

17:10

Favbet долучився до Операції "Єдність-2. Новорічний салют" і вніс 10 млн грн на закупівлю FPV-дронів реклама

16:44

Шикарна закуска на Новий рік: рецепт просто бомбаВідео

16:35

Орбан не зміг дотиснути: Єврокомісія відмовила у виплаті 10 млрд євро

16:17

"Час відкрити двері": прем'єр Іспанії рішуче висловився про вступ України до ЄС

16:12

Якщо в гаманці мало грошей: топ бюджетних подарунків мамі на Новий Рік

16:07

Зеленський віч-на-віч розніс "друга Путіна" Орбана і поставив йому умову

16:03

Мішки під очима зникнуть за хвилини: косметолог поділилась секретом

15:55

"Сотні тисяч окупантів на сході": Зеленський прокоментував повільний контрнаступ ЗСУ

15:39

До кого не можна ходити в гості 15 грудня: прикмети і заборони дня

15:37

Єфросиніна прокоментувала скандал з чоловіком Трінчер

Реклама
15:36

Фінал Нацвідбору на Євробачення-2023: дата проведення та додатковий учасник

14:59

Без допомоги Заходу українцям доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ - ЗеленськийВідео

14:58

Війська РФ прагнуть взяти важливе місто на Донбасі: у ЗСУ розкрили деталі

14:54

Ситуація критична: РФ захопила "промку" в Авдіївці та має успіхи у Мар'їнці - DeepState

14:49

Що не можна одягати до церкви: рекомендації, які не можна порушувати

14:38

Катерину Тишкевич перевели з реанімації в палату

14:27

Потап емоційно висловився про Україну та українців

14:27

Окупанти проводять дорогі наступальні операції: в ISW пояснили план Кремля

14:17

Майже 30 одиниць техніки: генерал назвав напрямок, де РФ масово втрачає танки

14:00

Чи можна годувати собак і котів одним кормом: які небезпеки загрожують тваринамВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тиждень
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти