Атака на Київ 13 грудня: стало відомо, який об'єкт намагалась уразити РФ

Росія не просто так застосувала проти Києва рекордну кількість С-400.

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Росія вдарила по Києву, десятки постраждалих / Колаж Главреда, фото: ДСНС, t.me/VA_Kyiv

У ніч на 13 грудня Росія атакувала Київ рекордною кількістю балістичних ракет, щоб уразити один енергооб'єкт, вважає військовий експерт Сергій Згурець.

Згурець зауважив, що РФ цього разу використала ракети 48Н6, що, за словами експерта, є "зброєю терору" та запускаються з Брянської області.

"Коли ці ракети використовуються для повітряних цілей, то вони є керованими, втім, коли по наземних цілях, то після пуску ракета втрачає звʼязок з керованою РЛС і прямує в район цілі по певних координатах", - йдеться у блозі Згурця на Еспресо. відео дня

Однак атака по Києву була спрямована проти одного конкретного енергооб'єкта.

В разі влучення ракети, ТЕЦ мала б суттєві пошкодження і значна частина міста залишилася б без світла.

"Як на мене, план противника полягав в тому, що перед атакою була проведена хакерська атака на "Київстар". Тому це більше схоже на комплексну атаку на обʼєкти України", - вважає Згурець.

Водночас вирви від уламків ракет були результатом детонації цих ракет на землі.

Згурець підсумував, що зараз Росія шукає оптимальні ресурси для терору й відповідно робить ставки на ракети до С-400.

"Для нас головними засобами протидії таким ракетам є комплекси Patriot й SAMP-T, які вмикають автоматичний режим роботи по таких цілях. Втім, виникає головна проблема - кількість ракет до цих систем ППО, яка повинна вирішуватись нашими партнерами поряд із постачанням систем Patriot й SAMP-T", - пояснив експерт.

Втім, на думку Згурця, варто змінювати стратегію протидії ракетним обстрілам РФ. Зокрема, розробити систему заходів для виявлення та знищення пускових установок С-400 в тій Брянській області, використовуючи супутникові дані від українських партнерів.

Хто такий Сергій Згурець Сергій Згурець - український журналіст і військовий експерт. Автор наукових видань про військово-промисловий комплекс України. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, головний редактор однойменного журналу. Член правління громадянської організації Ліга оборонних підприємств України, пише Вікіпедія.

Атака на Київ 13 грудня

Цієї ночі Росія атакувала Київ 10 ракетами С-400. Усі ворожі цілі було збито, а проте уламки пошкодили міську інфраструктуру та припарковані автомобілі. Відомо про 53 постраждалих, серед яких є 6 дітей.

Президент Володимир Зеленський після нічної атаки на Київ наголосив, що Україна потребує більше систем ППО.

За словами Олега Жданова, в Росії можуть виробляти до 20 балістичних ракет на місяць до комплексу С-400. В запасах у ворога може бути декілька десятків, а може навіть сотень таких ракет.

Військовий експерт каже, що з комплексу С-400, за непідтвердженими даними, в режимі "земля - земля" російська армія може обстрілювати територію України на дальність не більше 200-220 кілометрів.

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