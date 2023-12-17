Збили 20 'Шахедів' і ракету Х-59: українська ППО відбила російську атаку

Українські захисники відбили в ніч з 16 на 17 грудня чергову російську атаку, яка тривала з вечора минулої доби.

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Українській ППО вдалося знищити всі 20 дронів-камікадзе типу Shahed і ракету Х-59 / колаж: Главред, фото: Twitter Резнік, Міноборони РФ

Бійці української ППО відбили в ніч на 17 листопада 2023 року чергову російську атаку. Їм вдалося знищити всі 20 дронів-камікадзе типу Shahed-136/131, а також керовану авіаракету Х-59, розповіли в Повітряних силах ЗСУ.

"У ніч на 17 листопада 2023 року російські окупаційні війська атакували крилатою ракетою" Іскандер-К", керованою авіаційною ракетою Х-59 (райони пусків - Крим і окупована Херсонщина), а також 20-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" з районів" Приморсько-Ахтарськ - РФ" і "Чауда - Крим". [...] Повітряні цілі знищені в межах Одеської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей", - йдеться в тексті.

Нагадаємо, що РФ запустила по півдню України понад 40 дронів. За попередніми даними, сили ППО збили 32 ворожих дрона в небі над Одеською областю і сім – над Миколаївщиною.

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Стало відомо, який об'єкт намагалася вразити РФ. Військовий експерт Сергій Згурець зазначив, що РФ цього разу використовувала ракети 48Н6, які, за словами експерта, є "зброєю терору" і запускаються з Брянської області.

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