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РФ готує два варіанти ядерного шантажу – голова української розвідки

12 березня 2022, 06:16

Це може призвести до екологічної катастрофи, і загроза нависла не лише над Україною, наголосив Буданов.

РФ готує два варіанти ядерного шантажу – Буданов/ YouTube, Скрін з відео

Росія опрацьовує два варіанти ядерного шантажу. І який би з них вона не застосувала – Москва збирається звинуватити у цьому Україну.

Про це заявив голова Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов в інтерв’ю Укрінформу.

РФ може вдатися до таких варіантів ядерного шантажу:

  • підпал радіоактивних лісів,
  • обстріл ядерного сховища.

"Ми маємо інформацію про розроблення двох варіантів. Який з них вони оберуть, це залежить виключно від них. Перший – це масштабне підпалювання радіоактивних лісів, підніметься одразу радіоактивна хмара, і піде в напрямку, куди дме вітер. Друге – застосування артилерії по ядерному сховищу. Результат буде той самий", – сказав Буданов.

У будь-якому з варіантів розвитку події в планах Кремля – звинуватити в усьому Україну.

"Що в першому, що в другому випадку російське керівництво має на меті звинуватити саме Україну, і саме її "нацистські", "неонацистські" формування, яких тут насправді не існує", – сказав голова української розвідки.

Буданов зазначив, що Росія може застосувати ядерний шантаж, адже їй це не вперше. Він нагадав, як російські загарбники навмисно обстріляли блоки Запорізької АЕС. Крім цього, окупанти вдарили ракетами по Харківському фізико-технічному інституту, на території якого розташований експериментальний ядерний реактор.

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Обстріл Запорізької АЕС

Нагадаємо, 3 березня окупанти обстріляли блокпост в Енергодарі і направили в місто колону бронетехніки зі 100 одиниць.

Уже наступного дня, 4 березня, на Запорізькій АЕС спалахнула пожежа. АЕС була обстріляна російськими військами, які намагалися її захопити.

Президент України Володимир Зеленський після цього заявив, що "вперше в історії людства обстрілюють атомні енергоблоки", і звернув увагу, що це може призвести до катастрофи.

Пізніше повідомлялося, що захоплену Запорізьку АЕС окупанти перетворили на військову базу. Про це повідомили в Енергоатомі. Зокрема зазначається, що на майданчику станції розмістили кілька зразків військової техніки.

Також стало відомо, що МАГАТЕ почала отримувати дані з систем моніторингу Запорізької АЕС – зв'язок відновлено. Проте з Чорнобильською АЕС досі немає зв’язку.

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