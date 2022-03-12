МАГАТЕ почала отримувати дані з систем моніторингу Запорізької АЕС – зв'язок відновлено

МАГАТЕ знову почала отримувати дані з систем моніторингу Запорізької АЕС/ УНІАН

Із Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), яка зараз перебуває під контролем російських окупантів, відновилося надходження даних до системи моніторингу гарантій Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

При цьому з Чорнобильською АЕС досі немає зв’язку. Про це повідомляється у заяві МАГАТЕ.

"Системи моніторингу гарантій МАГАТЕ: було відновлено передачу даних із Запорізької АЕС; проте на Чорнобильській АЕС вона все ще не функціонує", – зазначається у повідомленні організації.

Крім цього, відбуваються періодичні збої передачі даних з Южно-Української атомної електростанції.

Обстріл Запорізької АЕС

Нагадаємо, 3 березня окупанти обстріляли блокпост в Енергодарі і направили в місто колону бронетехніки зі 100 одиниць.

Уже наступного дня, 4 березня, на Запорізькій АЕС спалахнула пожежа. АЕС була обстріляна російськими військами, які намагалися її захопити.

Президент України Володимир Зеленський після цього заявив, що "вперше в історії людства обстрілюють атомні енергоблоки", і звернув увагу, що це може призвести до катастрофи.

Пізніше повідомлялося, що захоплену Запорізьку АЕС окупанти перетворили на військову базу. Про це повідомили в Енергоатомі. Зокрема зазначається, що на майданчику станції розмістили кілька зразків військової техніки.

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