З Білорусі до українського кордону рухається колона військової техніки РФ-журналіст

Росіяни в Берестянці / Maxar

Журналісти-розслідувачі помітили в Білорусі рух колони російської військової техніки у напрямку міста Брест на кордоні з Польщею та Україною.

За словами військового кореспондента Андрія Цаплієнка, йдеться про 20 одиниць військової техніки.

"Близько 21: 30 (за київським часом) колону помітили біля селища Гарадзея, розташованого між Мінськом і Барановичами. Раніше біля міста Самахваловичі біля Мінська розслідувачі помітили у складі колони ЗРК "Оса", бензовози і військові вантажівки", - написав він у Telegram.

Також Цаплієнко зазначив, що на техніці намічений червоний квадрат. Це маркування, яке використовують Збройні сили Білорусі.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов прокоментував інформацію про можливе вторгнення Білорусі на територію України. За його словами, небезпека є, проте українські військові готові до цього.

Як відомо, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявив, що Білорусь готується вчинити напад на Україну до 21: 00 11 березня.

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