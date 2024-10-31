Путін сам виведе війська з України, РФ на межі: Яковина назвав умову

Росія може повторити в Україні сценарій із виведення військ, як це було в Афганістані.

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У Росії можуть закінчитися гроші на війну / Колаж: Главред, фото: wikimedia.org, pixabay

Що сказав Яковина:

Путін готовий "вбити" економіку РФ заради війни

Військово-промисловий комплекс Росії не може повноцінно працювати

Може скластись ситуація, у якій РФ доведеться виводити війська

Повномасштабна війна проти України вже помітно послабила чимало галузей країни-агресора Росії і з кожним днем ситуація лише погіршується. Однак кремлівський диктатор Володимир Путін настільки зацікавлений продовжувати так звану "СВО", що не зважає на внутрішні проблеми країни.

Про це розповів журналіст і політичний оглядач Іван Яковина. За його словами, навіть коли перед Кремлем постане вибір рятувати економіку РФ, чи продовжувати війну в Україні - вибір впаде на другий варіант.

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Це, за словами оглядача, призведе до інфляції і низка критично важливих галузей економіки Росії обрушаться. При тому, що вже зараз у військово-промислового комплексу агресора РФ немає спроможностей працювати на повну.

Про це нещодавно сказав і голова Ростеху Чемезов. Через високу облікову ставку, яку запровадив російський Центробанк, робота військово-промислового комплексу вже "кульгає".

"Немає можливості працювати, тому Путіну на якомусь етапі зараз доведеться обирати: або величезна інфляція, або робота військово-промислового комплексу. Звичайно, він обере військово-промисловий комплекс, оскільки війна триває. Коли інфляція почне захльостувати цілі галузі та знищувати економіку, то я не знаю, як він воюватиме", - наголосив Яковина.

Тому може виникнути ситуація, у якій в РФ закінчаться гроші на ведення війни, як це було в СРСР у 1988 році. Тоді довелося виводити радянські війська з Афганістану. Це може повторитися і зараз в Україні.

Хто такий Іван Яковина Народився в Москві, в районі Сокільники, жив там до трьох років. Має українське коріння, предки походять із міста Самбір на Львівщині. З батьками часто переїжджав із міста в місто, проживав у Підмосков'ї, Кишиневі, Санкт-Петербурзі. Навчався в 11 школах. Закінчив Московський лінгвістичний університет, за спеціальністю — арабіст. З 2010 року — працював у Києві, писав для сайту "Лента.ру". Після рейдерського захоплення видання у 2014 переїхав до України. Працює журналістом і політичним оглядачем журналу "Новое время" (Київ), пише Вікіпедія.

Виведення російських військ з України - що відомо

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення чимало світових лідерів та організацій вимагають в РФ вивести свої війська з України. Так Генасамблеї ООН видала документ, у якому йдеться, що країна-агресор Росія повинна негайно і беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України в її міжнародно визнаних кордонах.

РАДБЕЗ ООН / Інфографіка: Главред

Раніше, як повідомляв Главред, голова Генеральної Асамблеї ООН Денніс Френсіс також висловлював сподівання, що російська влада вирішить вивести свої війська до вересня 2024 року або і раніше. Однак цього так і не сталося.

РФ ігнорувала будь-які заклики щодо виведення військ з усієї території України. Однак згодом її до цього частково примусили ЗСУ. Стало відомо, що окупаційну армію РФ виводять з деяких населених пунктів тимчасово окупованого Бердянського району. Таким чином ворог посилив своє угруповання на Курщині.

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