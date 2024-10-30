Вучич 'тет-а-тет' поцікавився у Путіна щодо припинення вогню: що той відповів

Від своїх намірів захопити Україну Путін не відмовився.

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Вучич і Путін говорили про Україну. Що сказав диктатор РФ? / Сайт Кремля, скріншот відео

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Це перша приватна розмова Вучича і Путіна з лютого 2022 року

У Путіна "не викликало інтерес" питання про припинення вогню

Президент Сербії Олександр Вучич розповів подробиці його дзвінка російському диктатору Володимиру Путіну. З-поміж іншого, Вучич поцікавився, чи готовий глава Кремля припинити вогонь і піти на переговори з Україною.

Телефонна розмова відбулася напередодні саміту БРІКС — Вучичу довелося перепрошувати за свою відсутність на заході, пояснює Bloomberg.

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Вказується, що це була їхня перша розмова за останні 2,5 роки. Хоча до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну президент Сербії регулярно спілкувався з Путіним на геополітичні теми.

Вучич на БРІКС у Казань таки не поїхав, а відправив замість себе чотирьох міністрів.

"Потім я запитав у нього про Україну", — поділився Вучич в інтервʼю агентству. За його словами, у Путіна "не викликало інтерес" питання про припинення вогню.

"Усі цілі "спецоперації" (так Росія боягузливо називає війну проти України, — Главред), як він (Путін) сказав, будуть виконані", — переповідає репліку російського диктатора Вучич.

План перемоги Зеленського / Інфографіка: Главред

Переговори з Росією - останні новини

Як писав Главред, сьогодні, 30 жовтня, президент Володимир Зеленський підтвердив готовність запросити на другий Саміт миру Путіна з умовою, що Захід допоможе Україні говорити з позиції сили.

А проте, за словами Зеленського, Путін навряд погодиться, бо, на думку глави держави, російський диктатор не знає, що йому робити після завершення війни.

Влада України неодноразово наголошувала, що Кремль не зацікавлений у припиненні вогню та готовий, зокрема через нерішучість Заходу зняти обмеження у застосуванні озброєння по Росії, захоплювати нові території.

Тим не менше, Москва вдає, що теж виступає за "мирне врегулювання конфлікту", паралельно створюючи альтернативні публічні заходи, в тому числі саміт БРІКС у Казані, водночас ігноруючи мирні ініціативи Києва, а подеколи пробуючи їх зірвати.

Представники військових кіл наголошують, що єдина мова, яку розуміє Росія, - це зброя.

"Дивлюсь на лінію фронту і думаю - чого РФ має з нами сідати за стіл переговорів? Не розумію, звідки у людей зʼявилось враження, що Росія цього хоче. Хоч і з дуже великими втратами, абсолютно не такими темпами, як планувалось - та все ж потроху [росіяни - неценз.] - просуваються. Навіщо їм тоді нас слухати взагалі", - написав майор ЗСУ, заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін.

Хто такий Александр Вучич? Александр Вучич (серб. Александр Вучић, Aleksandar Vučić; нар. 5 березня 1970, Белград, Югославія) — сербський політик, державний діяч, Президент Сербії з 31 травня 2017. До цього був двічі прем'єр-міністром Сербії (2014—2016, 2016—2017), першим віцепрем'єром (2012—2014), міністром оборони (2012—2013) та міністром інформації (1998—2000). Колишній голова Сербської прогресивної партії (до травня 2023). Політичний курс Вучича спрямований на євроінтеграцію країни та залишення дружніх відносин із Росією та Китаєм. Українські медіа називають Вучича проросійським, пише Вікіпедія.

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